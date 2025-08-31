Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:49 31.08.2025
Один мирный житель погиб в результате удара ВСУ по Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 31 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате удара со стороны ВСУ по Князе-Григоровке, всего за сутки боевики киевского режима нанесли по Херсонской области 61 удар с применением ствольной артиллерии и БПЛА, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в Князе-Григоровке погиб мирный житель. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 18 ударов со стороны ВСУ были нанесены ночью. Семь ударов по области украинская армия нанесла с помощью БПЛА. Таким образом, всего был зафиксирован 61 прилет", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Князе-Григоровка, Алешки, Райское, Новая Каховка, Подстепное, Каховка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Корсунка, Великая Лепетиха.
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атаки ВСУ в селе Раденск Херсонской области
Последствия атаки ВСУ в селе Раденск Херсонской области
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия атаки ВСУ в селе Раденск Херсонской области. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 31 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате удара со стороны ВСУ по Князе-Григоровке, всего за сутки боевики киевского режима нанесли по Херсонской области 61 удар с применением ствольной артиллерии и БПЛА, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В результате обстрела ВСУ в Князе-Григоровке погиб мирный житель. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 18 ударов со стороны ВСУ были нанесены ночью. Семь ударов по области украинская армия нанесла с помощью БПЛА. Таким образом, всего был зафиксирован 61 прилет", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Князе-Григоровка, Алешки, Райское, Новая Каховка, Подстепное, Каховка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Корсунка, Великая Лепетиха.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (река)Новая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
