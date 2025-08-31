https://ria.ru/20250831/ataka-2038627916.html

Один мирный житель погиб в результате удара ВСУ по Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 31 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате удара со стороны ВСУ по Князе-Григоровке, всего за сутки боевики киевского режима нанесли по Херсонской области 61 удар с применением ствольной артиллерии и БПЛА, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в Князе-Григоровке погиб мирный житель. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 18 ударов со стороны ВСУ были нанесены ночью. Семь ударов по области украинская армия нанесла с помощью БПЛА. Таким образом, всего был зафиксирован 61 прилет", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Князе-Григоровка, Алешки, Райское, Новая Каховка, Подстепное, Каховка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Корсунка, Великая Лепетиха.

