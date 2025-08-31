https://ria.ru/20250831/ataka-2038627916.html
Один мирный житель погиб в результате удара ВСУ по Херсонской области
Один мирный житель погиб в результате удара ВСУ по Херсонской области - РИА Новости, 31.08.2025
Один мирный житель погиб в результате удара ВСУ по Херсонской области
Один мирный житель погиб в результате удара со стороны ВСУ по Князе-Григоровке, всего за сутки боевики киевского режима нанесли по Херсонской области 61 удар с... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T09:49:00+03:00
2025-08-31T09:49:00+03:00
2025-08-31T09:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034741661_0:280:964:822_1920x0_80_0_0_4397685be7e9be98aa00220e4d1b725d.jpg
ГЕНИЧЕСК, 31 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате удара со стороны ВСУ по Князе-Григоровке, всего за сутки боевики киевского режима нанесли по Херсонской области 61 удар с применением ствольной артиллерии и БПЛА, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в Князе-Григоровке погиб мирный житель. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 18 ударов со стороны ВСУ были нанесены ночью. Семь ударов по области украинская армия нанесла с помощью БПЛА. Таким образом, всего был зафиксирован 61 прилет", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Князе-Григоровка, Алешки, Райское, Новая Каховка, Подстепное, Каховка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Корсунка, Великая Лепетиха.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034741661_0:279:964:1002_1920x0_80_0_0_ad2d97e6cb7108483bd2e6d6e9d3c327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , днепр (река), новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (река), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
Один мирный житель погиб в результате удара ВСУ по Херсонской области
Мирный житель умер в результате удара ВСУ по Князе-Григоровке Херсонской области