Рейтинг@Mail.ru
Аляска находится на грани газового кризиса, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:12 31.08.2025 (обновлено: 08:14 31.08.2025)
https://ria.ru/20250831/aljaska-2038614628.html
Аляска находится на грани газового кризиса, пишут СМИ
Аляска находится на грани газового кризиса, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2025
Аляска находится на грани газового кризиса, пишут СМИ
Американский штат Аляска находится на грани газового кризиса, а его крупнейший город, Анкоридж, уже в ближайшие годы может остаться без электроэнергии на фоне... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T07:12:00+03:00
2025-08-31T08:14:00+03:00
в мире
аляска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035208143_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_c0c4bbbb43d08675c54e468d49e9a200.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Американский штат Аляска находится на грани газового кризиса, а его крупнейший город, Анкоридж, уже в ближайшие годы может остаться без электроэнергии на фоне истощения запасов газа в заливе Кука, сообщает издание New York Times. "Раньше газа было так много, что Аляска использовала его не только для того, чтобы подогревать дома и создавать электричество - она отправляла танкеры с топливом за рубеж. Сейчас большинство буровых компаний ушли, а газ в заливе Кука сокращается. Официальные лица ожидают, что в ближайшие несколько лет у них может не хватить топлива, чтобы Анкоридж, крупнейший город штата, продолжал оставаться полностью освещенным", - говорится в публикации. Как отмечает газета, штат, чья экономика построена на нефти и газе, сейчас находится "на грани газового кризиса", несмотря на то, что все еще добывает его в крупных объемах. О проблеме истощения запасов известно уже более 15 лет, но единого плана решения проблемы все еще нет. Местные коммунальные службы сходятся во мнении, что им с наибольшей вероятностью придется закупать газ за рубежом как минимум какое-то время начиная приблизительно с 2028 года, что приведет к росту расходов на электроэнергию и отопление на 10-40%.
https://ria.ru/20250824/alyaska-2037294465.html
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035208143_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_2bae4d4280381c396ebe087b0db60f3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска
В мире, Аляска
Аляска находится на грани газового кризиса, пишут СМИ

NYT: Аляска находится на грани газового кризиса из-за истощения запасов

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкВ окрестностях города Анкоридж на Аляске
В окрестностях города Анкоридж на Аляске - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
В окрестностях города Анкоридж на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Американский штат Аляска находится на грани газового кризиса, а его крупнейший город, Анкоридж, уже в ближайшие годы может остаться без электроэнергии на фоне истощения запасов газа в заливе Кука, сообщает издание New York Times.
"Раньше газа было так много, что Аляска использовала его не только для того, чтобы подогревать дома и создавать электричество - она отправляла танкеры с топливом за рубеж. Сейчас большинство буровых компаний ушли, а газ в заливе Кука сокращается. Официальные лица ожидают, что в ближайшие несколько лет у них может не хватить топлива, чтобы Анкоридж, крупнейший город штата, продолжал оставаться полностью освещенным", - говорится в публикации.
Как отмечает газета, штат, чья экономика построена на нефти и газе, сейчас находится "на грани газового кризиса", несмотря на то, что все еще добывает его в крупных объемах. О проблеме истощения запасов известно уже более 15 лет, но единого плана решения проблемы все еще нет. Местные коммунальные службы сходятся во мнении, что им с наибольшей вероятностью придется закупать газ за рубежом как минимум какое-то время начиная приблизительно с 2028 года, что приведет к росту расходов на электроэнергию и отопление на 10-40%.
Окраина города Фэрбанкс на Аляске - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Переводчик Путина рассказал о пейзажах Аляски
24 августа, 15:18
 
В миреАляска
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала