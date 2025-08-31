https://ria.ru/20250831/afganistan-2038718036.html

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 31.08.2025

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Джелалабад в Афганистане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T23:32:00+03:00

2025-08-31T23:32:00+03:00

2025-08-31T23:35:00+03:00

в мире

джелалабад

афганистан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Джелалабад в Афганистане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 19.17 по времени UTC (22.17 мск) в 57 километрах к северо-востоку от города Джелалабад с населением более 200 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20250830/zemletryasenie-2038456870.html

джелалабад

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джелалабад, афганистан