В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 31.08.2025
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Джелалабад в Афганистане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T23:32:00+03:00
2025-08-31T23:32:00+03:00
2025-08-31T23:35:00+03:00
в мире
джелалабад
афганистан
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Джелалабад в Афганистане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 19.17 по времени UTC (22.17 мск) в 57 километрах к северо-востоку от города Джелалабад с населением более 200 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
