Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:32 31.08.2025 (обновлено: 23:35 31.08.2025)
https://ria.ru/20250831/afganistan-2038718036.html
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 31.08.2025
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Джелалабад в Афганистане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T23:32:00+03:00
2025-08-31T23:35:00+03:00
в мире
джелалабад
афганистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Джелалабад в Афганистане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 19.17 по времени UTC (22.17 мск) в 57 километрах к северо-востоку от города Джелалабад с населением более 200 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20250830/zemletryasenie-2038456870.html
джелалабад
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джелалабад, афганистан
В мире, Джелалабад, Афганистан
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2

В Афганистане у города Джелалабад произошло землетрясение магнитудой 6,2

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Джелалабад в Афганистане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземный толчок был зафиксирован в 19.17 по времени UTC (22.17 мск) в 57 километрах к северо-востоку от города Джелалабад с населением более 200 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
30 августа, 07:00
 
В миреДжелалабадАфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала