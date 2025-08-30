Рейтинг@Mail.ru
Землякова вручила первые паспорта юным жителям Химок - РИА Новости, 30.08.2025
18:45 30.08.2025
Землякова вручила первые паспорта юным жителям Химок
Землякова вручила первые паспорта юным жителям Химок - РИА Новости, 30.08.2025
Землякова вручила первые паспорта юным жителям Химок
Девяти юным жителям городского округа Химки вручили их первые паспорта граждан Российской Федерации, церемония прошла в преддверии нового учебного года,... РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Девяти юным жителям городского округа Химки вручили их первые паспорта граждан Российской Федерации, церемония прошла в преддверии нового учебного года, сообщила глава горокруга Елена Землякова. "Этот день символизирует начало нового этапа, когда наши дети становятся полноправными членами большого и дружного общества. Паспорт — это не просто документ, подтверждающий вашу личность. Это символ принадлежности к великой стране с богатой историей, культурой и традициями", – написала в своем телеграм-канале глава городского округа. Мероприятие состоялось в картинной галерее имени Горшина. Как отметила пресс-служба администрации горокруга, недавно в здании завершился ремонт. В музее обновили цвет стен, усовершенствовали развесочную систему, а экспозицию учреждения пополнили новыми работами. Также Землякова рассказала молодым химчанам о конституции Российской Федерации. В пресс-службе администрации округа подчеркнули: чтобы принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов, жителям Химок нужно обратиться в МФЦ.
Землякова вручила первые паспорта юным жителям Химок

Юные жители Химок торжественно получили первые паспорта из рук Земляковой

© Фото : Пресс-служба администрации городского округа Химки Юным житель Химок держит в руках букет и паспорт
Юным житель Химок держит в руках букет и паспорт - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фото : Пресс-служба администрации городского округа Химки
Юным житель Химок держит в руках букет и паспорт
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Девяти юным жителям городского округа Химки вручили их первые паспорта граждан Российской Федерации, церемония прошла в преддверии нового учебного года, сообщила глава горокруга Елена Землякова.
"Этот день символизирует начало нового этапа, когда наши дети становятся полноправными членами большого и дружного общества. Паспорт — это не просто документ, подтверждающий вашу личность. Это символ принадлежности к великой стране с богатой историей, культурой и традициями", – написала в своем телеграм-канале глава городского округа.
Мероприятие состоялось в картинной галерее имени Горшина. Как отметила пресс-служба администрации горокруга, недавно в здании завершился ремонт. В музее обновили цвет стен, усовершенствовали развесочную систему, а экспозицию учреждения пополнили новыми работами.
Также Землякова рассказала молодым химчанам о конституции Российской Федерации.
В пресс-службе администрации округа подчеркнули: чтобы принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов, жителям Химок нужно обратиться в МФЦ.
