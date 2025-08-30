https://ria.ru/20250830/zemlyakova-2038560546.html
Землякова вручила первые паспорта юным жителям Химок
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Девяти юным жителям городского округа Химки вручили их первые паспорта граждан Российской Федерации, церемония прошла в преддверии нового учебного года, сообщила глава горокруга Елена Землякова. "Этот день символизирует начало нового этапа, когда наши дети становятся полноправными членами большого и дружного общества. Паспорт — это не просто документ, подтверждающий вашу личность. Это символ принадлежности к великой стране с богатой историей, культурой и традициями", – написала в своем телеграм-канале глава городского округа. Мероприятие состоялось в картинной галерее имени Горшина. Как отметила пресс-служба администрации горокруга, недавно в здании завершился ремонт. В музее обновили цвет стен, усовершенствовали развесочную систему, а экспозицию учреждения пополнили новыми работами. Также Землякова рассказала молодым химчанам о конституции Российской Федерации. В пресс-службе администрации округа подчеркнули: чтобы принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов, жителям Химок нужно обратиться в МФЦ.
