Землякова вручила первые паспорта юным жителям Химок

Землякова вручила первые паспорта юным жителям Химок

Девяти юным жителям городского округа Химки вручили их первые паспорта граждан Российской Федерации, церемония прошла в преддверии нового учебного года

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Девяти юным жителям городского округа Химки вручили их первые паспорта граждан Российской Федерации, церемония прошла в преддверии нового учебного года, сообщила глава горокруга Елена Землякова. "Этот день символизирует начало нового этапа, когда наши дети становятся полноправными членами большого и дружного общества. Паспорт — это не просто документ, подтверждающий вашу личность. Это символ принадлежности к великой стране с богатой историей, культурой и традициями", – написала в своем телеграм-канале глава городского округа. Мероприятие состоялось в картинной галерее имени Горшина. Как отметила пресс-служба администрации горокруга, недавно в здании завершился ремонт. В музее обновили цвет стен, усовершенствовали развесочную систему, а экспозицию учреждения пополнили новыми работами. Также Землякова рассказала молодым химчанам о конституции Российской Федерации. В пресс-службе администрации округа подчеркнули: чтобы принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов, жителям Химок нужно обратиться в МФЦ.

