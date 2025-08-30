https://ria.ru/20250830/zemletryasenie-2038444886.html
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 30.08.2025
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано утром в субботу вблизи северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 30.08.2025
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано утром в субботу вблизи северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане в 9.58 (1.58 мск - ред.) 30 августа. Эпицентр располагался в 94 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг - на глубине 25 километров", - рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, подземный толчок могли ощутить в Северо-Курильске силой 3 балла. Тревога цунами не объявлялась.
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
