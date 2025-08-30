У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

Рейтинг@Mail.ru
03:02 30.08.2025 (обновлено: 10:47 30.08.2025)
северо-курильск
тихий океан
парамушир
елена семенова
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано утром в субботу вблизи северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане в 9.58 (1.58 мск - ред.) 30 августа. Эпицентр располагался в 94 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг - на глубине 25 километров", - рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, подземный толчок могли ощутить в Северо-Курильске силой 3 балла. Тревога цунами не объявлялась.
северо-курильск
тихий океан
парамушир
северо-курильск, тихий океан, парамушир, елена семенова
Северо-Курильск, Тихий океан, Парамушир, Елена Семенова
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано утром в субботу вблизи северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане в 9.58 (1.58 мск - ред.) 30 августа. Эпицентр располагался в 94 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг - на глубине 25 километров", - рассказала сейсмолог.
По словам собеседницы агентства, подземный толчок могли ощутить в Северо-Курильске силой 3 балла. Тревога цунами не объявлялась.
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
03:01
 
Северо-КурильскТихий океанПарамуширЕлена Семенова
 
 
