У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано утром в субботу вблизи северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане в 9.58 (1.58 мск - ред.) 30 августа. Эпицентр располагался в 94 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг - на глубине 25 километров", - рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, подземный толчок могли ощутить в Северо-Курильске силой 3 балла. Тревога цунами не объявлялась.

