Рогов рассказал, почему Зеленский затягивает переговоры по Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 30.08.2025
Рогов рассказал, почему Зеленский затягивает переговоры по Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский затягивает проведение переговоров по мирному урегулированию украинского военного конфликта из-за личных мотивов, связанных с желанием зачистить политическое поле от оппонентов и удержаться у власти, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Зеленский продолжает боевые действия и будет затягивать переговорный процесс до того момента, пока не будет уверен, что в случае проведения выборов, которые должны быть проведены сразу после наступления мира, он закончит зачистку политического поля и установит гарантированный контроль над внутриполитической ситуацией. Когда Зеленский поймет, что его власти ничего не угрожает, тогда вероятность наступления мира увеличится", - сказал Рогов. Пока, по его словам, у Зеленского по-прежнему сохраняется иллюзия, что он сможет удержать фронт, не допустив его обвал и не потеряв большие площади территории.
россия, владимир зеленский, владимир рогов, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Украина
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Зеленский признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории
Вчера, 15:55
 
