https://ria.ru/20250830/zelenskiy-2038525848.html

Рогов рассказал, почему Зеленский затягивает переговоры по Украине

Рогов рассказал, почему Зеленский затягивает переговоры по Украине - РИА Новости, 30.08.2025

Рогов рассказал, почему Зеленский затягивает переговоры по Украине

Владимир Зеленский затягивает проведение переговоров по мирному урегулированию украинского военного конфликта из-за личных мотивов, связанных с желанием... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T15:47:00+03:00

2025-08-30T15:47:00+03:00

2025-08-30T15:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир зеленский

владимир рогов

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский затягивает проведение переговоров по мирному урегулированию украинского военного конфликта из-за личных мотивов, связанных с желанием зачистить политическое поле от оппонентов и удержаться у власти, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Зеленский продолжает боевые действия и будет затягивать переговорный процесс до того момента, пока не будет уверен, что в случае проведения выборов, которые должны быть проведены сразу после наступления мира, он закончит зачистку политического поля и установит гарантированный контроль над внутриполитической ситуацией. Когда Зеленский поймет, что его власти ничего не угрожает, тогда вероятность наступления мира увеличится", - сказал Рогов. Пока, по его словам, у Зеленского по-прежнему сохраняется иллюзия, что он сможет удержать фронт, не допустив его обвал и не потеряв большие площади территории.

https://ria.ru/20250829/zelenskiy--2038350900.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир зеленский, владимир рогов, украина