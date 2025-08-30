Рейтинг@Mail.ru
Посол России: в Польше тема наемников находится под негласным запретом - РИА Новости, 30.08.2025
10:07 30.08.2025 (обновлено: 16:22 30.08.2025)
Посол России: в Польше тема наемников находится под негласным запретом
Посол России: в Польше тема наемников находится под негласным запретом
украина
россия
польша
сергей андреев
мария захарова
сергей лавров
в мире
ВАРШАВА, 30 авг — РИА Новости. Тема воюющих на Украине наемников в информационном пространстве Польши фактически находится под негласным запретом, заявил в интервью РИА Новости посол России Сергей Андреев."Вы видите, что в польском информационном пространстве фактически существует негласный запрет на обсуждение этой темы, как будто ее и нет. Хотя нет никаких сомнений в том, что польские наемники на Украине есть и их там немало", — сказал дипломат.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги иностранцы во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
украина, россия, польша, сергей андреев, мария захарова, сергей лавров, в мире
Украина, Россия, Польша, Сергей Андреев, Мария Захарова, Сергей Лавров, В мире
ВАРШАВА, 30 авг — РИА Новости. Тема воюющих на Украине наемников в информационном пространстве Польши фактически находится под негласным запретом, заявил в интервью РИА Новости посол России Сергей Андреев.
"Вы видите, что в польском информационном пространстве фактически существует негласный запрет на обсуждение этой темы, как будто ее и нет. Хотя нет никаких сомнений в том, что польские наемники на Украине есть и их там немало", — сказал дипломат.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги иностранцы во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Раненный украинский солдат - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Пленный боец ВСУ рассказал о службе с иностранными наемниками
28 августа, 14:33
 
УкраинаРоссияПольшаСергей АндреевМария ЗахароваСергей ЛавровВ мире
 
 
