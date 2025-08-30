https://ria.ru/20250830/zapret-2038469635.html

Посол России: в Польше тема наемников находится под негласным запретом

ВАРШАВА, 30 авг — РИА Новости. Тема воюющих на Украине наемников в информационном пространстве Польши фактически находится под негласным запретом, заявил в интервью РИА Новости посол России Сергей Андреев."Вы видите, что в польском информационном пространстве фактически существует негласный запрет на обсуждение этой темы, как будто ее и нет. Хотя нет никаких сомнений в том, что польские наемники на Украине есть и их там немало", — сказал дипломат.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги иностранцы во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

