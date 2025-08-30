https://ria.ru/20250830/zakharova-2038521230.html

"Это к психиатрам": Захарова ответила на выпад Мерца в адрес России

"Это к психиатрам": Захарова ответила на выпад Мерца в адрес России - РИА Новости, 30.08.2025

"Это к психиатрам": Захарова ответила на выпад Мерца в адрес России

Слова немецкого канцлера Фридриха Мерца о предполагаемом вмешательстве России во внутренние дела Германии через социальные сети абсурдны, заявила официальный... РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Слова немецкого канцлера Фридриха Мерца о предполагаемом вмешательстве России во внутренние дела Германии через социальные сети абсурдны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Известиям"."Мне кажется, это уже к психиатрам: ФРГ три года поставляет неонацистскому киевскому режиму вооружения, включая тяжелую военную технику, а тут обеспокоились соцсетями", — отметила она.Дипломат подчеркнула, что Мерц говорит о конфликте между Германией и Россией, он связывает это с якобы дестабилизирующими действиями Москвы и "вмешательством через социальные сети". По ее мнению, несмотря на многочисленные жертвы и нарушения Минских соглашений, Берлин продолжает снабжать Украину оружием, а опасения канцлера касаются только "угрозы от котиков в социальных сетях".Сегодня Фридрих Мерц на фоне желания Еврокомиссии кратно увеличить военные расходы заявил, что его страна уже находится в конфликте с Россией. Канцлер при этом обвинил в сложившейся ситуации Москву, которая якобы "дестабилизирует значительную часть" Германии и "вмешивается" в дела страны через соцсети. Ранее подобные безосновательные обвинения Россия категорически отвергала. Владимир Путин в прошлом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО — в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

