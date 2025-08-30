Рейтинг@Mail.ru
15:19 30.08.2025 (обновлено: 16:43 30.08.2025)
"Это к психиатрам": Захарова ответила на выпад Мерца в адрес России
"Это к психиатрам": Захарова ответила на выпад Мерца в адрес России
2025-08-30T15:19:00+03:00
2025-08-30T16:43:00+03:00
в мире
россия
германия
мария захарова
фридрих мерц
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Слова немецкого канцлера Фридриха Мерца о предполагаемом вмешательстве России во внутренние дела Германии через социальные сети абсурдны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Известиям"."Мне кажется, это уже к психиатрам: ФРГ три года поставляет неонацистскому киевскому режиму вооружения, включая тяжелую военную технику, а тут обеспокоились соцсетями", — отметила она.Дипломат подчеркнула, что Мерц говорит о конфликте между Германией и Россией, он связывает это с якобы дестабилизирующими действиями Москвы и "вмешательством через социальные сети". По ее мнению, несмотря на многочисленные жертвы и нарушения Минских соглашений, Берлин продолжает снабжать Украину оружием, а опасения канцлера касаются только "угрозы от котиков в социальных сетях".Сегодня Фридрих Мерц на фоне желания Еврокомиссии кратно увеличить военные расходы заявил, что его страна уже находится в конфликте с Россией. Канцлер при этом обвинил в сложившейся ситуации Москву, которая якобы "дестабилизирует значительную часть" Германии и "вмешивается" в дела страны через соцсети. Ранее подобные безосновательные обвинения Россия категорически отвергала. Владимир Путин в прошлом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО — в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
в мире, россия, германия, мария захарова, фридрих мерц
В мире, Россия, Германия, Мария Захарова, Фридрих Мерц
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Слова немецкого канцлера Фридриха Мерца о предполагаемом вмешательстве России во внутренние дела Германии через социальные сети абсурдны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Известиям".
"Мне кажется, это уже к психиатрам: ФРГ три года поставляет неонацистскому киевскому режиму вооружения, включая тяжелую военную технику, а тут обеспокоились соцсетями", — отметила она.
Дипломат подчеркнула, что Мерц говорит о конфликте между Германией и Россией, он связывает это с якобы дестабилизирующими действиями Москвы и "вмешательством через социальные сети". По ее мнению, несмотря на многочисленные жертвы и нарушения Минских соглашений, Берлин продолжает снабжать Украину оружием, а опасения канцлера касаются только "угрозы от котиков в социальных сетях".
Сегодня Фридрих Мерц на фоне желания Еврокомиссии кратно увеличить военные расходы заявил, что его страна уже находится в конфликте с Россией. Канцлер при этом обвинил в сложившейся ситуации Москву, которая якобы "дестабилизирует значительную часть" Германии и "вмешивается" в дела страны через соцсети.
Ранее подобные безосновательные обвинения Россия категорически отвергала. Владимир Путин в прошлом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО — в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
