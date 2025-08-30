Рейтинг@Mail.ru
20:15 30.08.2025
Захарова прокомментировала убийство Парубия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ликвидацию бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Парубия
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ликвидацию бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, заявила, что не исключает, что и это повесят на группу украинских аквалангистов, подозреваемых в теракте на "Северных потоках". Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". "Не исключаю, что и это сейчас повесят на группу украинских аквалангистов, подозреваемых в теракте на "Северном потоке", один из которых через тюремную канализацию добрался из Италии в порт Одессы", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
Рогов высказался об убийстве Парубия
Вчера, 19:26
Сальдо прокомментировал убийство Парубия
