Новый медицинский теплоход протестируют в Югре

ТЮМЕНЬ, 30 авг - РИА Новости. Новый теплоход медицинского назначения прибыл В Ханты-Мансийск по Северному морскому пути, в скором времени он отправится в испытательный рейс, сообщил губернатор округа Руслан Кухарук. "В Югру прибыл теплоход медицинского назначения "Святитель Лука". В окружную столицу его доставили по Северному морскому пути. В ближайшее время передвижной комплекс отправится в первый испытательный рейс в Сургут. Важно проверить возможности судна в акватории рек, где ему предстоит работать. Прибытие теплохода – шаг в развитии мобильной медицинской помощи для жителей отдаленных территорий", - отметил Руслан Кухарук в своем Тelegram-канале. По словам Кухарука, до конца сентября на теплоходе установят все необходимое оборудование и выполнят пусконаладочные работы. На борту будут развернуты кабинеты диагностики, включая рентген, УЗИ, лабораторию, а также помещения для приема. После завершения испытаний экспертная комиссия проинспектирует готовность теплохода к работе. Начать прием пациентов на нем планируют в мае 2026 года. Ранее на сайте Центра профессиональной патологии Югры сообщалось, что уникальность теплохода в том, что это единственный типовой проект медицинского судна в России. Он отвечает специфике автономного округа, разработан на основе плавполиклиники "Николай Пирогов" этого центра. Новый медицинский корабль рассчитан на 12 членов экипажа, 25 медработников и 50 посетителей одновременно. Характеристики судна позволят ему обслуживать до десяти тысяч пациентов в год. Строительство теплохода велось в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и находится на контроле губернатора Югры Руслана Кухарука, правительства и департамента здравоохранения региона.

