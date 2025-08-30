https://ria.ru/20250830/yemen-2038554513.html

Замглавы правительства хуситов погиб при ударе Израиля по Сане

Замглавы правительства хуситов погиб при ударе Израиля по Сане - РИА Новости, 30.08.2025

Замглавы правительства хуситов погиб при ударе Израиля по Сане

Заместитель главы правительства, созданного шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами) на подконтрольных ему территориях, Мухаммед аль-Мадани и несколько... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T18:14:00+03:00

2025-08-30T18:14:00+03:00

2025-08-30T18:14:00+03:00

в мире

сана

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919442500_0:76:3012:1771_1920x0_80_0_0_115d82d2eb5a4b194570e9ce5388fdd0.jpg

ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Заместитель главы правительства, созданного шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами) на подконтрольных ему территориях, Мухаммед аль-Мадани и несколько министров, включая главу мининформации, погибли в результате израильского авиаудара по Сане в минувший четверг, сообщил местный источник РИА Новости. "Среди погибших от израильских ударов по Сане заместитель премьер-министра правительства перемен и созидания, министр местного самоуправления Мухаммед аль-Мадани, министр образования Хасан ас-Саади, министр финансов Абдель Джаббар Ахмед и министр информации Хашем Шарафэддин", - сказал источник. Ранее хуситы подтвердили гибель премьер-министра их правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави и ряда министров во время удара Израиля по Сане в минувший четверг.

https://ria.ru/20250830/khusity-2038431875.html

сана

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сана, израиль