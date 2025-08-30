Рейтинг@Mail.ru
Замглавы правительства хуситов погиб при ударе Израиля по Сане
18:14 30.08.2025
Замглавы правительства хуситов погиб при ударе Израиля по Сане
в мире
сана
израиль
ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Заместитель главы правительства, созданного шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами) на подконтрольных ему территориях, Мухаммед аль-Мадани и несколько министров, включая главу мининформации, погибли в результате израильского авиаудара по Сане в минувший четверг, сообщил местный источник РИА Новости. "Среди погибших от израильских ударов по Сане заместитель премьер-министра правительства перемен и созидания, министр местного самоуправления Мухаммед аль-Мадани, министр образования Хасан ас-Саади, министр финансов Абдель Джаббар Ахмед и министр информации Хашем Шарафэддин", - сказал источник. Ранее хуситы подтвердили гибель премьер-министра их правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави и ряда министров во время удара Израиля по Сане в минувший четверг.
в мире, сана, израиль
В мире, Сана, Израиль
Замглавы правительства хуситов погиб при ударе Израиля по Сане

Замглавы правительства хуситов и ряд министров погибли при ударе Израиля по Сане

© AP Photo / Hani MohammedБойцы-хуситы в Йемене
Бойцы-хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Hani Mohammed
Бойцы-хуситы в Йемене. Архивное фото
ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Заместитель главы правительства, созданного шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами) на подконтрольных ему территориях, Мухаммед аль-Мадани и несколько министров, включая главу мининформации, погибли в результате израильского авиаудара по Сане в минувший четверг, сообщил местный источник РИА Новости.
"Среди погибших от израильских ударов по Сане заместитель премьер-министра правительства перемен и созидания, министр местного самоуправления Мухаммед аль-Мадани, министр образования Хасан ас-Саади, министр финансов Абдель Джаббар Ахмед и министр информации Хашем Шарафэддин", - сказал источник.
Ранее хуситы подтвердили гибель премьер-министра их правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави и ряда министров во время удара Израиля по Сане в минувший четверг.
Автомобиль скорой помощи в Йемене - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Источник: в результате ударов Израиля погибли два чиновника хуситов
Вчера, 00:29
 
В мире
 
 
