Замглавы правительства хуситов погиб при ударе Израиля по Сане
Замглавы правительства хуситов погиб при ударе Израиля по Сане - РИА Новости, 30.08.2025
Замглавы правительства хуситов погиб при ударе Израиля по Сане
Заместитель главы правительства, созданного шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами) на подконтрольных ему территориях, Мухаммед аль-Мадани и несколько... РИА Новости, 30.08.2025
ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Заместитель главы правительства, созданного шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами) на подконтрольных ему территориях, Мухаммед аль-Мадани и несколько министров, включая главу мининформации, погибли в результате израильского авиаудара по Сане в минувший четверг, сообщил местный источник РИА Новости. "Среди погибших от израильских ударов по Сане заместитель премьер-министра правительства перемен и созидания, министр местного самоуправления Мухаммед аль-Мадани, министр образования Хасан ас-Саади, министр финансов Абдель Джаббар Ахмед и министр информации Хашем Шарафэддин", - сказал источник. Ранее хуситы подтвердили гибель премьер-министра их правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави и ряда министров во время удара Израиля по Сане в минувший четверг.
