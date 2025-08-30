Рейтинг@Mail.ru
Швыдкой рассказал, как меняется отношение японцев к России
Культура
 
12:32 30.08.2025
Швыдкой рассказал, как меняется отношение японцев к России
Швыдкой рассказал, как меняется отношение японцев к России - РИА Новости, 30.08.2025
Швыдкой рассказал, как меняется отношение японцев к России
Японские СМИ продолжают пропагандировать последовательную откровенно антироссийскую позицию, однако японцы, которые посетили мероприятия в рамках фестивалей... РИА Новости, 30.08.2025
ТОКИО, 30 авг – РИА Новости. Японские СМИ продолжают пропагандировать последовательную откровенно антироссийскую позицию, однако японцы, которые посетили мероприятия в рамках фестивалей российской культуры, меняются и уже не могут сохранять ту враждебность к России, заявил российским журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Когда публика приходит на русских исполнителей, а они собирают полные залы. Я был недавно на открытии фестиваля (российской культуры – ред.), это был полный зал, и зал был абсолютно доброжелательный... Действительно, люди, слушая Рахманинова, забывают о сложной геополитической обстановке. Ну, хотя бы на этот момент. Что уже само по себе совсем неплохо", - подчеркнул он. Швыдкой отметил, что в Японии одним из "сложных сюжетов" является "откровенно последовательная антироссийская позиция больших СМИ", которые не могут не оказывать влияния на общественное мнение. Вместе с этим, по его словам, искусство меняет человека, что можно видеть, в частности, на примере фестивалей российской культуры в Японии. "Я думаю, что больше 15 миллионов человек за эти годы, если не около 20 (миллионов – ред.), были на спектаклях, концертах, выставках, которые мы привозили из России. И это люди, которые уже не могут сохранять ту враждебность к нашей стране, которая здесь пропагандируется в средствах массовой информации, безусловно", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству.
россия, япония, михаил швыдкой
Культура, Россия, Япония, Михаил Швыдкой
Швыдкой рассказал, как меняется отношение японцев к России

Швыдкой: окунувшиеся в российскую культуру японцы теряют враждебность к России

ТОКИО, 30 авг – РИА Новости. Японские СМИ продолжают пропагандировать последовательную откровенно антироссийскую позицию, однако японцы, которые посетили мероприятия в рамках фестивалей российской культуры, меняются и уже не могут сохранять ту враждебность к России, заявил российским журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Когда публика приходит на русских исполнителей, а они собирают полные залы. Я был недавно на открытии фестиваля (российской культуры – ред.), это был полный зал, и зал был абсолютно доброжелательный... Действительно, люди, слушая Рахманинова, забывают о сложной геополитической обстановке. Ну, хотя бы на этот момент. Что уже само по себе совсем неплохо", - подчеркнул он.
Швыдкой отметил, что в Японии одним из "сложных сюжетов" является "откровенно последовательная антироссийская позиция больших СМИ", которые не могут не оказывать влияния на общественное мнение. Вместе с этим, по его словам, искусство меняет человека, что можно видеть, в частности, на примере фестивалей российской культуры в Японии.
"Я думаю, что больше 15 миллионов человек за эти годы, если не около 20 (миллионов – ред.), были на спектаклях, концертах, выставках, которые мы привозили из России. И это люди, которые уже не могут сохранять ту враждебность к нашей стране, которая здесь пропагандируется в средствах массовой информации, безусловно", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству.
Михаил Швыдкой
Швыдкой может поднять в Японии вопрос снятия санкций с российских артистов
23 апреля, 05:32
 
КультураРоссияЯпонияМихаил Швыдкой
 
 
