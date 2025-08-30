https://ria.ru/20250830/yaponiya-2038488338.html
Швыдкой провел встречи с представителями японских властей
Швыдкой провел встречи с представителями японских властей - РИА Новости, 30.08.2025
Швыдкой провел встречи с представителями японских властей
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил российским журналистам о проведении ряда встреч с... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30
2025-08-30T12:25:00+03:00
2025-08-30T12:28:00+03:00
ТОКИО, 30 авг – РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил российским журналистам о проведении ряда встреч с представителями японских властей, в том числе с генеральным секретарем совета безопасности Японии Масатакой Окано, заместителем главы МИД Такэхиро Фунакоси и депутатом верхней палаты парламента Хиросигэ Сэко. "Вчера была встреча с генеральным секретарём совета безопасности господином Окано. Сегодня должна быть встреча с первым заместителем министра (иностранных дел Такэхиро – ред.) Фунакоси и с директором департамента, который занимается Россией", - заявил Швыдкой. По его словам, накануне также прошла встреча с депутатом верхней палаты парламента Японии Хиросигэ Сэко, который в прошлом отвечал за экономическое сотрудничество с Россией.
