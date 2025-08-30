https://ria.ru/20250830/vzryvy-2038483315.html
В Сумах прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Сумах на Украине в субботу, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Сумах на Украине в субботу, сообщило украинское издание "Страна.ua". "О взрыве в Сумах сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
