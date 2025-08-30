https://ria.ru/20250830/vzryvy-2038453822.html
В пригородах Киева прогремели взрывы
В пригородах Киева прогремели взрывы - РИА Новости, 30.08.2025
В пригородах Киева прогремели взрывы
Взрывы прогремели в пригородах Киева на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в пригородах Киева на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "Пригороды Киева - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В пригородах Киева прогремели взрывы
