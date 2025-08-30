https://ria.ru/20250830/vzryvy-2038449949.html

В Киеве в четвертый раз за ночь прогремели взрывы

В Киеве в четвертый раз за ночь прогремели взрывы - РИА Новости, 30.08.2025

В Киеве в четвертый раз за ночь прогремели взрывы

Взрывы вновь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T04:49:00+03:00

2025-08-30T04:49:00+03:00

2025-08-30T09:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895341715_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbc04ccf04bbff8b330f18cce077102a.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "Киев — очень мощные взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Это уже четвертая серия взрывов, прогремевшая в украинской столице с начала ночи. Также сообщается о взрывах в пригороде Киева, в городе Запорожье, в Днепропетровске, в Павлограде Днепропетровской области, Черкассах, в Хмельницкой области, в Луцке, в в Ивано-Франковске и Староконстантинове и Житомире.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250828/nikolaev-2038021553.html

https://ria.ru/20250830/vzryvy-2038449144.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины