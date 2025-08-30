Рейтинг@Mail.ru
В Киеве, Днепропетровске и Запорожье прогремели новые взрывы - РИА Новости, 30.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:17 30.08.2025
В Киеве, Днепропетровске и Запорожье прогремели новые взрывы
Взрывы прогремели в Киеве, Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской и подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога. "Киев, Днепр (украинское название Днепропетровска - ред.), Запорожье - взрывы", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
В Киеве, Днепропетровске и Запорожье прогремели новые взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской и подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога.
"Киев, Днепр (украинское название Днепропетровска - ред.), Запорожье - взрывы", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ТСН.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
В Ивано-Франковске и Староконстантинове прогремели взрывы
