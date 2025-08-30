https://ria.ru/20250830/vzryvy-2038448879.html
В Киеве, Днепропетровске и Запорожье прогремели новые взрывы
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской и подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога. "Киев, Днепр (украинское название Днепропетровска - ред.), Запорожье - взрывы", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
