В Ивано-Франковске и Староконстантинове прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в городе Ивано-Франковск и Староконстантинов на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Ивано-Франковск и Староконстантинов на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. "В Ивано-Франковске слышны звуки взрывов... Староконстантинов - взрывы" - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ТСН. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях Украины звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
