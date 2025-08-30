https://ria.ru/20250830/vzryvy-2038441818.html
В городе Запорожье прогремели взрывы
В городе Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 30.08.2025
В городе Запорожье прогремели взрывы
30.08.2025

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное".
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признаёт его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
В городе Запорожье прогремели взрывы
