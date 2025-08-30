https://ria.ru/20250830/vzryvy-2038440473.html

В Хмельницкой области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "ТСН".

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "ТСН". По состоянию на 01.40 мск в Хмельницкой области звучит сигнал воздушной тревоги. "В Хмельницкой области слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "ТСН". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия наносит удары по военным объектам, а не по жилым кварталам на Украине.

