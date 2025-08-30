https://ria.ru/20250830/vzryv-2038539798.html

В Сумской области прогремел взрыв

30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в Белополье в Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Белополье в Сумской области был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога объявлена в Черниговской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

