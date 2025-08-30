https://ria.ru/20250830/vzryv-2038431419.html
В Чернигове прогремел взрыв
В Чернигове прогремел взрыв - РИА Новости, 30.08.2025
В Чернигове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Чернигове на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.08.2025
специальная военная операция на украине
чернигов
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в Чернигове на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". По данным на 00.10 мск субботы, в Черниговской и ряде других областей Украины объявлена воздушная тревога. "В Чернигове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Чернигове прогремел взрыв
