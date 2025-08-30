Более ста тысяч человек посетили выставку "Путешествие по России"

Рейтинг@Mail.ru
13:34 30.08.2025 (обновлено: 13:37 30.08.2025)
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Более 100 тысяч человек постелили выставку "Путешествие по России" в Национальном центре "Россия" в Москве, сообщили в пресс-службе НЦ "Россия". Выставка "Путешествие по России" отмечает полгода со дня открытия. "За это время ее посетили более 100 тысяч человек в составе около 9 тысяч экскурсионных групп. В цифровой "Зоне сердца" было отправлено более 75 тысяч сердец — интерактивных открыток от гостей, в которых они делились своими эмоциями", - говорится в сообщении. В НЦ "Россия" отметили, что во время визита центра выставку высоко оценили президент РФ Владимир Путин и председатель правительства страны Михаил Мишустин. Экспозицию посмотрели и президент Республики Сербской Милорад Додик и вице-президент Уганды Джессика Алупо. Кроме того, гостями выставки стали делегаты более чем из 100 стран, в составе которых были политики, дипломаты, политологи, урбанисты, архитекторы, журналисты и представители других профессий.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Национального центра "Россия"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального центра "Россия". Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Более 100 тысяч человек постелили выставку "Путешествие по России" в Национальном центре "Россия" в Москве, сообщили в пресс-службе НЦ "Россия".
Выставка "Путешествие по России" отмечает полгода со дня открытия.
"За это время ее посетили более 100 тысяч человек в составе около 9 тысяч экскурсионных групп. В цифровой "Зоне сердца" было отправлено более 75 тысяч сердец — интерактивных открыток от гостей, в которых они делились своими эмоциями", - говорится в сообщении.
В НЦ "Россия" отметили, что во время визита центра выставку высоко оценили президент РФ Владимир Путин и председатель правительства страны Михаил Мишустин. Экспозицию посмотрели и президент Республики Сербской Милорад Додик и вице-президент Уганды Джессика Алупо. Кроме того, гостями выставки стали делегаты более чем из 100 стран, в составе которых были политики, дипломаты, политологи, урбанисты, архитекторы, журналисты и представители других профессий.
Пресс-конференция генерального директора Музеев Московского Кремля Елены ГАГАРИНОЙ о грядущих выставочных проектах 2025 года - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Музеи Московского Кремля готовят выставку в Омане
