https://ria.ru/20250830/vykhodnoy-2038446587.html

В России 31 декабря будет выходным днем, сообщил Нилов

В России 31 декабря будет выходным днем, сообщил Нилов - РИА Новости, 30.08.2025

В России 31 декабря будет выходным днем, сообщил Нилов

В 2025 году 31 декабря в России будет выходным днем, всего в новогодние праздники россияне будут отдыхать 12 дней — с 31 декабря по 11 января, сообщил РИА... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T03:28:00+03:00

2025-08-30T03:28:00+03:00

2025-08-30T06:19:00+03:00

общество

россия

ярослав нилов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024252399_0:186:2864:1797_1920x0_80_0_0_08de3185300a401a7f46c2ba43ac7087.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В 2025 году 31 декабря в России будет выходным днем, всего в новогодние праздники россияне будут отдыхать 12 дней — с 31 декабря по 11 января, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов."В этом году 31 декабря будет выходным днем. Это произойдет в связи с постановлением правительства, которое было принято в прошлом году. Исходя из того, что в этом, 2025 году, 5 января произошло совпадение с нерабочими праздничными днями, он был перенесен на 31 декабря, среду", — сказал Нилов.Глава комитета Госдумы отметил, что в соответствии с постановлением правительства, в следующем году выходные запланированы с 1 по 11 января включительно, таким образом, россияне по трудовому законодательству будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года."Девятое число было рабочим днем, так как с 1 по 8 января трудовым кодексом закреплены как нерабочие дни, а также один праздничный день — 7 января. Далее у нас была пятница, 9 января, далее 10 и 11 января — это суббота и воскресенье. Соответственно, правительство, воспользовавшись своим правом, абсолютно логично предложило девятое января также сделать выходным, в связи с тем, что произошло наложение нерабочих праздничных дней на выходные дни. И тем самым обеспечить непрерывный отдых в 2026 году с 1 по 11 января включительно. А если брать еще и 31 декабря, то тогда 12 дней", — подчеркнул парламентарий. По его мнению, сделать 9 января нерабочим днем было самым оптимальным решением, баланс нерабочих и рабочих дней в трудовом кодексе нарушен не был.

https://ria.ru/20250828/gosduma-2038206183.html

https://ria.ru/20250804/gosduma-2033152415.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, ярослав нилов, госдума рф