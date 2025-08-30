Рейтинг@Mail.ru
В России 31 декабря будет выходным днем, сообщил Нилов - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:28 30.08.2025 (обновлено: 06:19 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/vykhodnoy-2038446587.html
В России 31 декабря будет выходным днем, сообщил Нилов
В России 31 декабря будет выходным днем, сообщил Нилов - РИА Новости, 30.08.2025
В России 31 декабря будет выходным днем, сообщил Нилов
В 2025 году 31 декабря в России будет выходным днем, всего в новогодние праздники россияне будут отдыхать 12 дней — с 31 декабря по 11 января, сообщил РИА... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T03:28:00+03:00
2025-08-30T06:19:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024252399_0:186:2864:1797_1920x0_80_0_0_08de3185300a401a7f46c2ba43ac7087.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В 2025 году 31 декабря в России будет выходным днем, всего в новогодние праздники россияне будут отдыхать 12 дней — с 31 декабря по 11 января, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов."В этом году 31 декабря будет выходным днем. Это произойдет в связи с постановлением правительства, которое было принято в прошлом году. Исходя из того, что в этом, 2025 году, 5 января произошло совпадение с нерабочими праздничными днями, он был перенесен на 31 декабря, среду", — сказал Нилов.Глава комитета Госдумы отметил, что в соответствии с постановлением правительства, в следующем году выходные запланированы с 1 по 11 января включительно, таким образом, россияне по трудовому законодательству будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года."Девятое число было рабочим днем, так как с 1 по 8 января трудовым кодексом закреплены как нерабочие дни, а также один праздничный день — 7 января. Далее у нас была пятница, 9 января, далее 10 и 11 января — это суббота и воскресенье. Соответственно, правительство, воспользовавшись своим правом, абсолютно логично предложило девятое января также сделать выходным, в связи с тем, что произошло наложение нерабочих праздничных дней на выходные дни. И тем самым обеспечить непрерывный отдых в 2026 году с 1 по 11 января включительно. А если брать еще и 31 декабря, то тогда 12 дней", — подчеркнул парламентарий. По его мнению, сделать 9 января нерабочим днем было самым оптимальным решением, баланс нерабочих и рабочих дней в трудовом кодексе нарушен не был.
https://ria.ru/20250828/gosduma-2038206183.html
https://ria.ru/20250804/gosduma-2033152415.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024252399_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e4ff059c13962368da72408867dcf89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В России 31 декабря будет выходным днем, сообщил Нилов

Депутат Нилов: в России 31 декабря будет выходным днем

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЯрослав Нилов
Ярослав Нилов - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Ярослав Нилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В 2025 году 31 декабря в России будет выходным днем, всего в новогодние праздники россияне будут отдыхать 12 дней — с 31 декабря по 11 января, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
"В этом году 31 декабря будет выходным днем. Это произойдет в связи с постановлением правительства, которое было принято в прошлом году. Исходя из того, что в этом, 2025 году, 5 января произошло совпадение с нерабочими праздничными днями, он был перенесен на 31 декабря, среду", — сказал Нилов.
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В ГД предложили запретить домашние задания на выходные и праздники
28 августа, 22:25
Глава комитета Госдумы отметил, что в соответствии с постановлением правительства, в следующем году выходные запланированы с 1 по 11 января включительно, таким образом, россияне по трудовому законодательству будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
"Девятое число было рабочим днем, так как с 1 по 8 января трудовым кодексом закреплены как нерабочие дни, а также один праздничный день — 7 января. Далее у нас была пятница, 9 января, далее 10 и 11 января — это суббота и воскресенье. Соответственно, правительство, воспользовавшись своим правом, абсолютно логично предложило девятое января также сделать выходным, в связи с тем, что произошло наложение нерабочих праздничных дней на выходные дни. И тем самым обеспечить непрерывный отдых в 2026 году с 1 по 11 января включительно. А если брать еще и 31 декабря, то тогда 12 дней", — подчеркнул парламентарий.
По его мнению, сделать 9 января нерабочим днем было самым оптимальным решением, баланс нерабочих и рабочих дней в трудовом кодексе нарушен не был.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем
4 августа, 01:12
 
ОбществоРоссияЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала