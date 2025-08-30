https://ria.ru/20250830/vsu-2038487756.html

ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Юга" за сутки

30.08.2025

ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Юга" за сутки

Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 200 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило... РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА НОВОСТИ. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 200 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в субботу журналистам Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Бересток, Свято-Покровское, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

