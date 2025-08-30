Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 30.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 30.08.2025
ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 200 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило... РИА Новости, 30.08.2025
специальная военная операция на украине
москва
донецкая народная республика
северск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
МОСКВА, 30 авг - РИА НОВОСТИ. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 200 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в субботу журналистам Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Бересток, Свято-Покровское, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и три склада материальных средств.
москва, донецкая народная республика, северск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Москва, Донецкая Народная Республика, Северск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Юга" за сутки

Группировка "Юг" уничтожила свыше 200 военнослужащих ВСУ за сутки

МОСКВА, 30 авг - РИА НОВОСТИ. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 200 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в субботу журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Бересток, Свято-Покровское, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и три склада материальных средств.
