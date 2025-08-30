Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Полтавской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 30.08.2025 (обновлено: 12:20 30.08.2025)
ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Полтавской области
Российские войска ударили по складам ВСУ с западным оружием в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские войска ударили по складам ВСУ с западным оружием в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Полтавская область — Полтава, Кременчуг. Поражены аэродром и полигон, а также склады с западным вооружением", — сказал он.Другие пораженные цели:В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские войска ударили по складам ВСУ с западным оружием в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Полтавская область — Полтава, Кременчуг. Поражены аэродром и полигон, а также склады с западным вооружением", — сказал он.
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
ВС России нанесли групповой удар по украинским авиабазам и предприятиям ВПК
28 августа, 12:23
Другие пораженные цели:
  • военные объекты, тренировочные центры и склады боеприпасов в Черкасской области;
  • цеха сборки беспилотников, аэродромы, заводы бронетехники и боеприпасов в Киевской и Житомирской областях;
  • тренировочные центры и аэродромы в Ровненской и Волынской областях;
  • цеха производства запчастей, сборки ракет, склады в Днепропетровской области;
  • военный городок в Кривом Роге;
  • аэродром Староконстантинов с F-16 и Patriot, военные части и полигон в Хмельницкой области;
  • вертолетодромы и тренировочные объекты в Винницкой области;
  • логистические узлы, склады, места дислокации военных и пусковые комплексы для дальнобойной артиллерии в Одесской и Николаевской областях.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛебедевПолтавская областьПолтаваКременчугВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
