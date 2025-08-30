https://ria.ru/20250830/vsu-2038482118.html

ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Полтавской области

ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Полтавской области - РИА Новости, 30.08.2025

ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Полтавской области

Российские войска ударили по складам ВСУ с западным оружием в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские войска ударили по складам ВСУ с западным оружием в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Полтавская область — Полтава, Кременчуг. Поражены аэродром и полигон, а также склады с западным вооружением", — сказал он.Другие пораженные цели:В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

