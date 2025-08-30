ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Полтавской области
Ударами в Полтавской области поражены склады с западным вооружением ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские войска ударили по складам ВСУ с западным оружием в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Полтавская область — Полтава, Кременчуг. Поражены аэродром и полигон, а также склады с западным вооружением", — сказал он.
Другие пораженные цели:
- военные объекты, тренировочные центры и склады боеприпасов в Черкасской области;
- цеха сборки беспилотников, аэродромы, заводы бронетехники и боеприпасов в Киевской и Житомирской областях;
- тренировочные центры и аэродромы в Ровненской и Волынской областях;
- цеха производства запчастей, сборки ракет, склады в Днепропетровской области;
- военный городок в Кривом Роге;
- аэродром Староконстантинов с F-16 и Patriot, военные части и полигон в Хмельницкой области;
- вертолетодромы и тренировочные объекты в Винницкой области;
- логистические узлы, склады, места дислокации военных и пусковые комплексы для дальнобойной артиллерии в Одесской и Николаевской областях.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18