ВСУ нанесли удар по зданию ЗАГСа в Запорожской области, сообщил Рогов
2025-08-30T06:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по зданию ЗАГСа и дому многодетной семьи в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник нанес серию массированных артиллерийских ударов по Каменке-Днепровской. Под обстрелы попали жилые кварталы, объекты энергетики, также совершена атака на дом многодетной семьи, который получил многочисленные повреждения, обошлось без пострадавших. Удар также был нанесен по зданию ЗАГСа", - сказал Рогов. По его словам, в результате обстрела нарушено штатное электроснабжение Каменско-Днепровского муниципального округа. "Без электричества оказались несколько тысяч абонентов в Каменке-Днепровской и Великой Знаменке. Идут восстановительные работы", - добавил Рогов.
запорожская область
россия
2025
