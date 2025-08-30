Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по зданию ЗАГСа в Запорожской области, сообщил Рогов
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:58 30.08.2025
ВСУ нанесли удар по зданию ЗАГСа в Запорожской области, сообщил Рогов
Украинские войска нанесли удар по зданию ЗАГСа и дому многодетной семьи в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 30.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по зданию ЗАГСа и дому многодетной семьи в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник нанес серию массированных артиллерийских ударов по Каменке-Днепровской. Под обстрелы попали жилые кварталы, объекты энергетики, также совершена атака на дом многодетной семьи, который получил многочисленные повреждения, обошлось без пострадавших. Удар также был нанесен по зданию ЗАГСа", - сказал Рогов. По его словам, в результате обстрела нарушено штатное электроснабжение Каменско-Днепровского муниципального округа. "Без электричества оказались несколько тысяч абонентов в Каменке-Днепровской и Великой Знаменке. Идут восстановительные работы", - добавил Рогов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по зданию ЗАГСа и дому многодетной семьи в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Противник нанес серию массированных артиллерийских ударов по Каменке-Днепровской. Под обстрелы попали жилые кварталы, объекты энергетики, также совершена атака на дом многодетной семьи, который получил многочисленные повреждения, обошлось без пострадавших. Удар также был нанесен по зданию ЗАГСа", - сказал Рогов.
По его словам, в результате обстрела нарушено штатное электроснабжение Каменско-Днепровского муниципального округа.
"Без электричества оказались несколько тысяч абонентов в Каменке-Днепровской и Великой Знаменке. Идут восстановительные работы", - добавил Рогов.
Председатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Рогов заявил о контрабанде дальнобойного оружия на Украину
Вчера, 17:42
 
