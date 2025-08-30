https://ria.ru/20250830/vsu-2038456157.html
Силовики рассказали, что происходит с переданными в штурмовики военными ВСУ
Силовики рассказали, что происходит с переданными в штурмовики военными ВСУ - РИА Новости, 30.08.2025
Силовики рассказали, что происходит с переданными в штурмовики военными ВСУ
ВСУ на харьковском направлении формируют штурмовые группы из состава 425-го отдельного штурмового полка и 143-й отдельной механизированной бригады, после чего... РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ВСУ на харьковском направлении формируют штурмовые группы из состава 425-го отдельного штурмового полка и 143-й отдельной механизированной бригады, после чего 90% переданных другому подразделению военных пропадают без вести, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Командование ВСУ формирует штурмовые группы из состава 425-го отдельного штурмового полка и 143-й отдельной механизированной бригады", - сказал собеседник агентства. При этом военнослужащие 143-й бригады будут передаваться в подчинение командованию 425-го полка, как это было на сумском направлении, когда личный состав механизированных частей отдавался в подчинение бригадам десантно-штурмовых войск, добавил он. "В 90% случаев такие "командировки" заканчиваются для них статусом "пропал без вести" и неопределенностью, к командирам какого подразделения обращаться для поиска", - отметил представитель силовых структур.
Силовики рассказали, что происходит с переданными в штурмовики военными ВСУ
