Командир 156-й бригады ВСУ исчез из расположения штаба, рассказали силовики

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038251248_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_055d732a6bfd3826e557ec73aa2fe9e3.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Командир 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая воюет на Сумском направлении, полковник Юрий Гупалюк в очередной раз покинул расположение штаба, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Из расположения штаба 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ исчез командир бригады полковник Гупалюк Юрий Игоревич. Вместо него обязанности выполняет один из его заместителей — подполковник Вархола Роман", — сказал собеседник агентства. По его словам, это уже не первый случай, когда Гупалюк покидает расположение бригады.

