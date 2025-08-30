https://ria.ru/20250830/vsu-2038456046.html
Командир 156-й бригады ВСУ исчез из расположения штаба, рассказали силовики
2025-08-30T06:39:00+03:00
2025-08-30T06:39:00+03:00
2025-08-30T07:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Командир 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая воюет на Сумском направлении, полковник Юрий Гупалюк в очередной раз покинул расположение штаба, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Из расположения штаба 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ исчез командир бригады полковник Гупалюк Юрий Игоревич. Вместо него обязанности выполняет один из его заместителей — подполковник Вархола Роман", — сказал собеседник агентства. По его словам, это уже не первый случай, когда Гупалюк покидает расположение бригады.
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
