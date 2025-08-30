https://ria.ru/20250830/vsu-2038443611.html

ВСУ наносят удары даже по отдельным гражданским, рассказал боец

ВСУ наносят удары даже по отдельным гражданским, рассказал боец

БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие не ценят дроны и боеприпасы, часто наносят удары по отдельным людям и гражданским лицам, рассказал РИА Новости командир отделения инженерно-сапёрной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Купол". "То количество (БПЛА - ред.), которое они запускают в нашем направлении, они не ценят ничего. Также очень часто они отрабатывают этими дронами по гражданским. Им не важно, в военной форме, в гражданской одежде. У них поставлена задача - убить", - сказал "Купол". Сапёр добавил, что недавно к бойцам его подразделения подошли гражданские из деревни и сказали, что им сбросили что-то в огород рядом с домом - это оказался натовский боеприпас, который лежал около жилого дома. Сапёры Ленинградского гвардейского полка успешно его разминировали, уточнил военный. "Противник использует против пехоты кассетные снаряды. Они могут отработать по одному, либо двоим. Стоимость этих кассетных снарядов очень большая. Настолько они не жалеют средства, которыми им помогают", - отметил "Купол". Ранее, по словам сапёра, у противника не было задачи убить одного, они хотели убить много и сразу, а сейчас даже на одного человека отработает и дрон-камикадзе, и минометные снаряды, и даже РСЗО.

