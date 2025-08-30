Рейтинг@Mail.ru
ВСУ наносят удары даже по отдельным гражданским, рассказал боец - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:38 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/vsu-2038443611.html
ВСУ наносят удары даже по отдельным гражданским, рассказал боец
ВСУ наносят удары даже по отдельным гражданским, рассказал боец - РИА Новости, 30.08.2025
ВСУ наносят удары даже по отдельным гражданским, рассказал боец
Украинские военнослужащие не ценят дроны и боеприпасы, часто наносят удары по отдельным людям и гражданским лицам, рассказал РИА Новости командир отделения... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T02:38:00+03:00
2025-08-30T02:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие не ценят дроны и боеприпасы, часто наносят удары по отдельным людям и гражданским лицам, рассказал РИА Новости командир отделения инженерно-сапёрной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Купол". "То количество (БПЛА - ред.), которое они запускают в нашем направлении, они не ценят ничего. Также очень часто они отрабатывают этими дронами по гражданским. Им не важно, в военной форме, в гражданской одежде. У них поставлена задача - убить", - сказал "Купол". Сапёр добавил, что недавно к бойцам его подразделения подошли гражданские из деревни и сказали, что им сбросили что-то в огород рядом с домом - это оказался натовский боеприпас, который лежал около жилого дома. Сапёры Ленинградского гвардейского полка успешно его разминировали, уточнил военный. "Противник использует против пехоты кассетные снаряды. Они могут отработать по одному, либо двоим. Стоимость этих кассетных снарядов очень большая. Настолько они не жалеют средства, которыми им помогают", - отметил "Купол". Ранее, по словам сапёра, у противника не было задачи убить одного, они хотели убить много и сразу, а сейчас даже на одного человека отработает и дрон-камикадзе, и минометные снаряды, и даже РСЗО.
https://ria.ru/20250829/vsu-2038423608.html
https://ria.ru/20250829/vsu-2038427889.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ наносят удары даже по отдельным гражданским, рассказал боец

ВСУ наносят удары даже по отдельным гражданским

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие не ценят дроны и боеприпасы, часто наносят удары по отдельным людям и гражданским лицам, рассказал РИА Новости командир отделения инженерно-сапёрной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Купол".
"То количество (БПЛА - ред.), которое они запускают в нашем направлении, они не ценят ничего. Также очень часто они отрабатывают этими дронами по гражданским. Им не важно, в военной форме, в гражданской одежде. У них поставлена задача - убить", - сказал "Купол".
Раненый украинский военный - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Командование бригады ВСУ более полугода держало военных в ямах
Вчера, 22:12
Сапёр добавил, что недавно к бойцам его подразделения подошли гражданские из деревни и сказали, что им сбросили что-то в огород рядом с домом - это оказался натовский боеприпас, который лежал около жилого дома. Сапёры Ленинградского гвардейского полка успешно его разминировали, уточнил военный.
"Противник использует против пехоты кассетные снаряды. Они могут отработать по одному, либо двоим. Стоимость этих кассетных снарядов очень большая. Настолько они не жалеют средства, которыми им помогают", - отметил "Купол".
Ранее, по словам сапёра, у противника не было задачи убить одного, они хотели убить много и сразу, а сейчас даже на одного человека отработает и дрон-камикадзе, и минометные снаряды, и даже РСЗО.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
ВСУ при отступлении применяют боеприпасы с фосфором, рассказал боец
Вчера, 23:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала