ВСУ потеряли более 270 военных в зоне действий "Запада" за сутки

ВСУ потеряли более 270 военных в зоне действий "Запада" за сутки

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 270 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск и Богуславка в Харьковской области, Ставки, Кировск и Дробышево в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили свыше 270 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, из них восемь западного производства, 18 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

