ВСУ потеряли более 270 военных в зоне действий "Запада" за сутки
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 30.08.2025 (обновлено: 12:22 30.08.2025)
ВСУ потеряли более 270 военных в зоне действий "Запада" за сутки
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
донецкая народная республика
кировск
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 270 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск и Богуславка в Харьковской области, Ставки, Кировск и Дробышево в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили свыше 270 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, из них восемь западного производства, 18 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
безопасность, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, донецкая народная республика, кировск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Кировск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 270 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск и Богуславка в Харьковской области, Ставки, Кировск и Дробышево в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили свыше 270 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, из них восемь западного производства, 18 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Вооруженные силы Украины
Россия
Харьковская область
Донецкая Народная Республика
Кировск
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
