При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали мужчина и ребенок

Мужчина и трёхлетний мальчик ранены в селе Смородино Белгородской области в результате детонации дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Мужчина и трёхлетний мальчик ранены в селе Смородино Белгородской области в результате детонации дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Смородино Грайворонского округа в результате детонации дрона ВСУ ранены два мирных жителя, в том числе ребёнок. Глава поселения оперативно доставил пострадавших в Грайворонскую центральную районную больницу. У мужчины и трёхлетнего мальчика диагностировали минно-взрывные травмы, баротравмы, а также осколочные ранения", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что после оказания необходимой помощи пострадавшие будут переведены в медицинские учреждения Белгорода.

