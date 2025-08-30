https://ria.ru/20250830/vs-2038490596.html

ВС России нанесли удар по предприятиям ракетной промышленности на Украине

ВС России нанесли удар по предприятиям ракетной промышленности на Украине

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные в ночь на субботу нанесли массированный удар по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины, все они поражены, сообщило министерство обороны РФ. "Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.

