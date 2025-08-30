Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили аэродром в Хмельницкой области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:40 30.08.2025
ВС России поразили аэродром в Хмельницкой области
ВС России поразили аэродром в Хмельницкой области
Ударами в Хмельницкой области поражены аэродром, военные части и полигон, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ударами в Хмельницкой области поражены аэродром, военные части и полигон, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Хмельницкая область - Староконстантинов, Хмельницкий. Удары по аэродрому с F-16 и Patriot, военным частям и полигону. Разведданные использовались для точного определения размещения иностранной техники", - сказал Лебедев. Он сообщил, что в Винницкой области – в районе населенных пунктов Гайсин, Винница и Козятин – были поражены полигоны, вертолетодромы и тренировочные объекты. Лебедев сообщил и об ударах в Одесской и Николаевской областях. "Одесса, Вознесенск, Первомайск, Николаевский пригород. Удары по логистическим узлам, складам и маршрутам западной помощи, блокировка путей снабжения. Удары по местам дислокации военных и по пусковым комплексам для дальнобойной артиллерии", - сказал Лебедев.
Боевая работа расчета РСЗО. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ударами в Хмельницкой области поражены аэродром, военные части и полигон, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Хмельницкая область - Староконстантинов, Хмельницкий. Удары по аэродрому с F-16 и Patriot, военным частям и полигону. Разведданные использовались для точного определения размещения иностранной техники", - сказал Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он сообщил, что в Винницкой области – в районе населенных пунктов Гайсин, Винница и Козятин – были поражены полигоны, вертолетодромы и тренировочные объекты.
Лебедев сообщил и об ударах в Одесской и Николаевской областях. "Одесса, Вознесенск, Первомайск, Николаевский пригород. Удары по логистическим узлам, складам и маршрутам западной помощи, блокировка путей снабжения. Удары по местам дислокации военных и по пусковым комплексам для дальнобойной артиллерии", - сказал Лебедев.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Госдуме обвинили Зеленского в сокрытии реальных потерь ВСУ
21 августа, 09:30
 
