Боец рассказал о преимуществе российских войск в Серебрянском лесничестве - РИА Новости, 30.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:07 30.08.2025
Боец рассказал о преимуществе российских войск в Серебрянском лесничестве
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 30 авг - РИА Новости. Активное использование дронов на оптоволокне дало преимущество силам РФ в Серебрянском лесничестве, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Мавис". Ранее комбат "Шрам" рассказал РИА Новости об активном продвижении сил РФ в Серебрянском лесничестве, он уточнил, что остатки нескольких бригад ВСУ уже практически попали в котёл на данном участке и его окрестностях. "Чаще всего сейчас стали на оптоволокне работать, так как на нашей местности они имеют больше преимущества, так как у нас помех очень много, деревья, перепады высот, РЭБа очень много. Поэтому на нашем направлении мы работаем оптоволокном. Очень сильно изменилась война. У нас оптоволокна больше, и у нас преимущество появилось", - пояснил "Мавис". ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 30 авг - РИА Новости. Активное использование дронов на оптоволокне дало преимущество силам РФ в Серебрянском лесничестве, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Мавис".
Ранее комбат "Шрам" рассказал РИА Новости об активном продвижении сил РФ в Серебрянском лесничестве, он уточнил, что остатки нескольких бригад ВСУ уже практически попали в котёл на данном участке и его окрестностях.
"Чаще всего сейчас стали на оптоволокне работать, так как на нашей местности они имеют больше преимущества, так как у нас помех очень много, деревья, перепады высот, РЭБа очень много. Поэтому на нашем направлении мы работаем оптоволокном. Очень сильно изменилась война. У нас оптоволокна больше, и у нас преимущество появилось", - пояснил "Мавис".
ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
