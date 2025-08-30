https://ria.ru/20250830/vs-2038464307.html

Боец рассказал о преимуществе российских войск в Серебрянском лесничестве

Боец рассказал о преимуществе российских войск в Серебрянском лесничестве - РИА Новости, 30.08.2025

Боец рассказал о преимуществе российских войск в Серебрянском лесничестве

Активное использование дронов на оптоволокне дало преимущество силам РФ в Серебрянском лесничестве, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T09:07:00+03:00

2025-08-30T09:07:00+03:00

2025-08-30T09:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

кременная

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_e218e56d6c11cede21af87138dccf7ef.jpg

СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 30 авг - РИА Новости. Активное использование дронов на оптоволокне дало преимущество силам РФ в Серебрянском лесничестве, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Мавис". Ранее комбат "Шрам" рассказал РИА Новости об активном продвижении сил РФ в Серебрянском лесничестве, он уточнил, что остатки нескольких бригад ВСУ уже практически попали в котёл на данном участке и его окрестностях. "Чаще всего сейчас стали на оптоволокне работать, так как на нашей местности они имеют больше преимущества, так как у нас помех очень много, деревья, перепады высот, РЭБа очень много. Поэтому на нашем направлении мы работаем оптоволокном. Очень сильно изменилась война. У нас оптоволокна больше, и у нас преимущество появилось", - пояснил "Мавис". ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250821/gosduma-2036650338.html

россия

донбасс

кременная

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донбасс, кременная, вооруженные силы украины, безопасность