https://ria.ru/20250830/vs-2038460107.html

ВС России поразили австрийский БТР украинских войск под Северском

ВС России поразили австрийский БТР украинских войск под Северском - РИА Новости, 30.08.2025

ВС России поразили австрийский БТР украинских войск под Северском

Подразделения "Южной" группировки войск в районе Северска в ДНР выявили и поразили натовский бронетранспортер (БТР) украинских войск австрийского производства,... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T08:06:00+03:00

2025-08-30T08:06:00+03:00

2025-08-30T08:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

северск

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_a17f8e1859969dc80462cd85d048544a.jpg

ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в районе Северска в ДНР выявили и поразили натовский бронетранспортер (БТР) украинских войск австрийского производства, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе оказания огневой поддержки наступающим подразделениям "Южной" группировки войск операторы БПЛА вскрыли передвижение натовской техники ВСУ в районе населенного пункта Северск. В результате налета был поражен БТР "Пандур" австрийского производства", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

северск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, северск, безопасность