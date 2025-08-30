Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили австрийский БТР украинских войск под Северском - РИА Новости, 30.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/vs-2038460107.html
ВС России поразили австрийский БТР украинских войск под Северском
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_a17f8e1859969dc80462cd85d048544a.jpg
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в районе Северска в ДНР выявили и поразили натовский бронетранспортер (БТР) украинских войск австрийского производства, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе оказания огневой поддержки наступающим подразделениям "Южной" группировки войск операторы БПЛА вскрыли передвижение натовской техники ВСУ в районе населенного пункта Северск. В результате налета был поражен БТР "Пандур" австрийского производства", — говорится в сообщении.
ВС России поразили австрийский БТР украинских войск под Северском

Боевая работа расчета РСЗО
Боевая работа расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в районе Северска в ДНР выявили и поразили натовский бронетранспортер (БТР) украинских войск австрийского производства, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе оказания огневой поддержки наступающим подразделениям "Южной" группировки войск операторы БПЛА вскрыли передвижение натовской техники ВСУ в районе населенного пункта Северск. В результате налета был поражен БТР "Пандур" австрийского производства", — говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
