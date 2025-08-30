https://ria.ru/20250830/vs-2038460107.html
ВС России поразили австрийский БТР украинских войск под Северском
ВС России поразили австрийский БТР украинских войск под Северском
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
северск
безопасность
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в районе Северска в ДНР выявили и поразили натовский бронетранспортер (БТР) украинских войск австрийского производства, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе оказания огневой поддержки наступающим подразделениям "Южной" группировки войск операторы БПЛА вскрыли передвижение натовской техники ВСУ в районе населенного пункта Северск. В результате налета был поражен БТР "Пандур" австрийского производства", — говорится в сообщении.
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, северск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Северск, Безопасность
ВС России поразили австрийский БТР украинских войск под Северском
