Врач предупредил об опасности прыжков с тарзанки

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Резкое ускорение и торможение при прыжках с тарзанки в некоторых случаях может спровоцировать повреждения мозга и кровоизлияния в мозг, рассказал РИА Новости ассистент кафедры морфологии Института анатомии и морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев. Специалист уточнил, что экстремальные виды спорта, например прыжки с парашютом, банджи-джампинг, или тарзанка, роуп-джампинг, дарят острые ощущения, но несут в себе серьезные риски для неподготовленных людей. Резкие перегрузки, внезапное торможение и неконтролируемые движения могут привести к травмам, а для неподготовленных людей есть опасность для позвоночника и суставов. "При прыжке с тарзанки или резком раскрытии парашюта тело испытывает перегрузки в три-пять раз больше веса человека. Неподготовленные мышцы и связки не всегда могут удержать суставы в правильном положении, что приводит к компрессионным повреждениям позвонков, особенно в шейном и поясничном отделах; микроразрывам связок; вывихам суставов из-за неправильного приземления", - пояснил врач. Он отметил, что у непрофессионалов - слабый мышечный корсет, из-за этого риск травм возрастает в разы. "При банджи-джампинге резкое ускорение и торможение провоцирует повреждения мозга, например сотрясения, даже без удара головой, и кровоизлияния в мозг - инсульт", - добавил Артищев. Резкий выброс адреналина вызывает скачки артериального давления, спазм сосудов, что может спровоцировать потерю сознания в воздухе, аритмию из-за стрессовой нагрузки на сердце, рассказал специалист. "В худшем случае это может привести к острым нарушениям кровообращения: таким как инфаркт или кровоизлияние в головной мозг, особенно если у человека есть скрытые патологии. К потенциальным причинам этих явлений еще можно отнести купание в ледяной воде, считающееся достаточно серьезным испытанием для организма. Могут быть и травмы глаз и головного мозга", - пояснил врач. Специалист подчеркнул, что при прыжках с парашютом резкий ветер может повредить роговицу или вызвать кровоизлияние в глаз. По его словам, психологические последствия могут вызвать неудачные трюки. Даже если физически человек не пострадал, экстремальный стресс может повлечь за собой панические атаки в будущем, нарушение координации из-за перевозбуждения нервной системы.

