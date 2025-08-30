https://ria.ru/20250830/vrach-2038445779.html
Врач предупредил об опасности прыжков с тарзанки
Врач предупредил об опасности прыжков с тарзанки - РИА Новости, 30.08.2025
Врач предупредил об опасности прыжков с тарзанки
Резкое ускорение и торможение при прыжках с тарзанки в некоторых случаях может спровоцировать повреждения мозга и кровоизлияния в мозг, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T03:18:00+03:00
2025-08-30T03:18:00+03:00
2025-08-30T10:50:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038474324_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_3821c96a2981fdab2a8a393f4c0d01a6.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Резкое ускорение и торможение при прыжках с тарзанки в некоторых случаях может спровоцировать повреждения мозга и кровоизлияния в мозг, рассказал РИА Новости ассистент кафедры морфологии Института анатомии и морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев. Специалист уточнил, что экстремальные виды спорта, например прыжки с парашютом, банджи-джампинг, или тарзанка, роуп-джампинг, дарят острые ощущения, но несут в себе серьезные риски для неподготовленных людей. Резкие перегрузки, внезапное торможение и неконтролируемые движения могут привести к травмам, а для неподготовленных людей есть опасность для позвоночника и суставов. "При прыжке с тарзанки или резком раскрытии парашюта тело испытывает перегрузки в три-пять раз больше веса человека. Неподготовленные мышцы и связки не всегда могут удержать суставы в правильном положении, что приводит к компрессионным повреждениям позвонков, особенно в шейном и поясничном отделах; микроразрывам связок; вывихам суставов из-за неправильного приземления", - пояснил врач. Он отметил, что у непрофессионалов - слабый мышечный корсет, из-за этого риск травм возрастает в разы. "При банджи-джампинге резкое ускорение и торможение провоцирует повреждения мозга, например сотрясения, даже без удара головой, и кровоизлияния в мозг - инсульт", - добавил Артищев. Резкий выброс адреналина вызывает скачки артериального давления, спазм сосудов, что может спровоцировать потерю сознания в воздухе, аритмию из-за стрессовой нагрузки на сердце, рассказал специалист. "В худшем случае это может привести к острым нарушениям кровообращения: таким как инфаркт или кровоизлияние в головной мозг, особенно если у человека есть скрытые патологии. К потенциальным причинам этих явлений еще можно отнести купание в ледяной воде, считающееся достаточно серьезным испытанием для организма. Могут быть и травмы глаз и головного мозга", - пояснил врач. Специалист подчеркнул, что при прыжках с парашютом резкий ветер может повредить роговицу или вызвать кровоизлияние в глаз. По его словам, психологические последствия могут вызвать неудачные трюки. Даже если физически человек не пострадал, экстремальный стресс может повлечь за собой панические атаки в будущем, нарушение координации из-за перевозбуждения нервной системы.
https://ria.ru/20250813/vrach-2034915484.html
https://ria.ru/20250811/gribok-2034679837.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038474324_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_53ab21b319109284cbbb774afb45458b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Врач предупредил об опасности прыжков с тарзанки
Врач Артищев: прыжки с тарзанки могут спровоцировать повреждения мозга
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Резкое ускорение и торможение при прыжках с тарзанки в некоторых случаях может спровоцировать повреждения мозга и кровоизлияния в мозг, рассказал РИА Новости ассистент кафедры морфологии Института анатомии и морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев.
Специалист уточнил, что экстремальные виды спорта, например прыжки с парашютом, банджи-джампинг, или тарзанка, роуп-джампинг, дарят острые ощущения, но несут в себе серьезные риски для неподготовленных людей. Резкие перегрузки, внезапное торможение и неконтролируемые движения могут привести к травмам, а для неподготовленных людей есть опасность для позвоночника и суставов.
"При прыжке с тарзанки или резком раскрытии парашюта тело испытывает перегрузки в три-пять раз больше веса человека. Неподготовленные мышцы и связки не всегда могут удержать суставы в правильном положении, что приводит к компрессионным повреждениям позвонков, особенно в шейном и поясничном отделах; микроразрывам связок; вывихам суставов из-за неправильного приземления", - пояснил врач.
Он отметил, что у непрофессионалов - слабый мышечный корсет, из-за этого риск травм возрастает в разы.
"При банджи-джампинге резкое ускорение и торможение провоцирует повреждения мозга, например сотрясения, даже без удара головой, и кровоизлияния в мозг - инсульт", - добавил Артищев.
Резкий выброс адреналина вызывает скачки артериального давления, спазм сосудов, что может спровоцировать потерю сознания в воздухе, аритмию из-за стрессовой нагрузки на сердце, рассказал специалист.
"В худшем случае это может привести к острым нарушениям кровообращения: таким как инфаркт или кровоизлияние в головной мозг, особенно если у человека есть скрытые патологии. К потенциальным причинам этих явлений еще можно отнести купание в ледяной воде, считающееся достаточно серьезным испытанием для организма. Могут быть и травмы глаз и головного мозга", - пояснил врач.
Специалист подчеркнул, что при прыжках с парашютом резкий ветер может повредить роговицу или вызвать кровоизлияние в глаз.
По его словам, психологические последствия могут вызвать неудачные трюки. Даже если физически человек не пострадал, экстремальный стресс может повлечь за собой панические атаки в будущем, нарушение координации из-за перевозбуждения нервной системы.