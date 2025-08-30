Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали вора криптовалюты на 21,4 миллиона рублей
11:21 30.08.2025
В Москве задержали вора криптовалюты на 21,4 миллиона рублей
В Москве задержали вора криптовалюты на 21,4 миллиона рублей - РИА Новости, 30.08.2025
В Москве задержали вора криптовалюты на 21,4 миллиона рублей
Предполагаемого вора криптовалюты на 21,4 миллиона рублей у мужчины в Москве задержали в одном из столичных аэропортов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.08.2025
происшествия
москва
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Предполагаемого вора криптовалюты на 21,4 миллиона рублей у мужчины в Москве задержали в одном из столичных аэропортов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что у мужчины в центре Москвы похитили крипитовалюту на 21,4 миллиона рублей. "По подозрению в краже в одном из аэропортов Москвы был задержан мужчина 2000 года рождения", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 (Кража).
москва
Новости
ru-RU
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве задержали вора криптовалюты на 21,4 миллиона рублей

В московском аэропорте задержали вора криптовалюты на 21,4 млн рублей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Предполагаемого вора криптовалюты на 21,4 миллиона рублей у мужчины в Москве задержали в одном из столичных аэропортов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что у мужчины в центре Москвы похитили крипитовалюту на 21,4 миллиона рублей.
"По подозрению в краже в одном из аэропортов Москвы был задержан мужчина 2000 года рождения", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 (Кража).
Происшествия
 
 
