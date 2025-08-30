https://ria.ru/20250830/volodin-2038504682.html
Володин дал больше деталей о законах, вступающих в силу в сентябре
Володин дал больше деталей о законах, вступающих в силу в сентябре - РИА Новости, 30.08.2025
Володин дал больше деталей о законах, вступающих в силу в сентябре
30.08.2025
россия
госдума рф
вячеслав володин
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал ещё о законах, которые вступают в силу в РФ в сентябре, в том числе об усилении мер в отношении иноагентов и запрещенных в России информационных ресурсов. Ранее в субботу политик опубликовал в своём канале в Max первую часть сообщения о грядущих новациях. "Законы, вступающие в силу в сентябре (часть вторая). Усиливаются меры в отношении иноагентов и запрещённых в нашей стране информационных ресурсов. В частности, за неисполнение иностранными агентами требований Минюста повышается ответственность", - написал Володин в своем канале в Max. Он напомнил, что штраф за такие правонарушения для граждан составит до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, юридических — до 500 тысяч рублей. К ответственности, по его словам, будут привлекать и тех, кто нарушил закон, находясь за пределами России. Также председатель Госдумы уточнил, что теперь иноагенты полностью не допускаются до образовательной и просветительской деятельности независимо от возраста обучающихся и слушателей. "Помимо этого, запрещается реклама на нежелательных ресурсах и площадках, доступ к которым ограничен. Ответственность за нарушение предусмотрена для рекламодателя и рекламораспространителя", - добавил Володин. Он сообщил, что вводится ответственность и за целенаправленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов из специального списка и получение доступа к ним, в том числе через VPN-сервисы, нарушение повлечет административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Председатель Госдумы рассказал, что с сентября заработают нормы, защищающие детей от потребления потенциально опасной газосодержащей продукции, и штрафы за продажу несовершеннолетним зажигалок, баллончиков для их заправки составят до 2 миллионов рублей. Он считает, что важно уберечь детей от необдуманных поступков, которые могут привести к серьёзным последствиям. "Учителя смогут повышать свою квалификацию, проходить переобучение только в государственных или муниципальных организациях. Что позволит повысить как уровень подготовки педагогов, так и качество образования в целом. От этого зависит развитие экономики и будущее нашей страны", - отметил он. Также, по словам Володина, с 1 сентября право поступать в вузы без сдачи ЕГЭ по результатам внутренних экзаменов предоставят тем выпускникам колледжей, которые хотят продолжить обучение по тому же профилю, а соответствие профилей программ высшего и среднего профессионального образования будет определять вуз. "Увеличится размер пособия по беременности и родам для женщин, обучающихся по очной форме в вузах, организациях дополнительного профобразования и научных организациях. Размер выплаты будет рассчитываться на основе 100% прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, где женщина проживает независимо от получения стипендии. Средний размер выплат составит 90 202 рубля", - подытожил он.
