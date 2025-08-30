https://ria.ru/20250830/volodin-2038466670.html

Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в сентябре

2025-08-30T09:27:00+03:00

госдума рф

тсж

вячеслав володин

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в сентябре, в том числе о комплексе мер, направленных на борьбу с мошенниками. "Законы, вступающие в силу в сентябре (часть первая)… Заработает комплекс мер, направленных на борьбу с мошенниками. Среди них: "период охлаждения" при выдаче кредитов, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции, возможность назначать уполномоченных лиц для подтверждения переводов со счетов и получения наличных, оформление через МФЦ самозапрета на выдачу кредита, противодействие выводу похищенных денег через мобильный телефон, внесудебный порядок получения от банков правоохранительными органами информации по операциям, счетам и вкладам граждан и юридических лиц в целях расследования уголовных дел", - написал Володин в своем канале в Max. Он отметил, что созданы механизмы, позволяющие защитить от действий мошенников людей, а также уберечь их от финансовых потерь. Председатель Госдумы добавил, что с сентября также усиливается контроль за мигрантами, в частности, повышаются действующие и вводятся новые пошлины для иностранных граждан, приезжающих в Россию. "В Москве и Московской области заработает эксперимент, предусматривающий для мигрантов обязательную регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию, биометрическое фотографирование и мониторинг геолокации абонентских устройств через специальное мобильное приложение", - отметил Володин, уточнив, что всё это позволит повысить прозрачность учёта иностранных граждан, а также будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции. Кроме того, по словам председателя Госдумы, с 1 сентября запрещается навязывать дополнительные платные услуги и работы, а также создавать условия, предполагающие изначальное согласие на их приобретение. "Борьба с дистанционными хищениями. Операторы сотовой связи обязаны прекратить возврат средств с баланса мобильного телефона, если у правоохранительных органов есть достаточные основания полагать, что эти деньги использовались при совершении преступления. Нормы направлены на пресечение краж", - сообщается в публикации. Володин сообщил, что также с первого сентября закрепляется требование к обслуживающим многоквартирные дома организациям предоставлять собственникам информацию о своей работе. Он подчеркнул, что перечень сведений для годовых отчетов будет единым, что позволит повысить прозрачность деятельности УК, ТСЖ и ЖСК и сделать более эффективным контроль за их работой.

