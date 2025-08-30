ВС России уничтожили западное оборудование в Запорожье, заявил Рогов
Рогов: ВС РФ уничтожили оборудование по производству двигателей для нужд ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота расчета реактивной системы залпового огня
Работа расчета реактивной системы залпового огня. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли удар по конструкторскому бюро (КБ) "Ивченко-прогресс" в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, уничтожено дорогостоящее западное оборудование по производству и модернизации авиадвигателей для нужд ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее украинские СМИ передавали, что минувшей ночью в Запорожье прозвучала серия взрывов. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что вооруженные силы РФ нанесли удар в ночь на 30 августа по крупным предприятиям украинского ВПК, в том числе "Мотор Сич" в подконтрольном ВСУ Запорожье.
"Нанесен удар по "Ивченко-прогресс". Разрушено много дорогостоящего западного оборудования, которое применялась в разработке авиационных двигателей", - сказал Рогов.
По его словам, в результате удара поставлена на паузу разработка и модернизация вертолетных и авиационных двигателей для ВСУ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.