Венгрия снова выступила против переноса обучения ВСУ странами ЕС на Украину - РИА Новости, 30.08.2025
17:19 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/vengriya-2038545670.html
Венгрия снова выступила против переноса обучения ВСУ странами ЕС на Украину
Венгрия снова выступила против переноса обучения ВСУ странами ЕС на Украину - РИА Новости, 30.08.2025
Венгрия снова выступила против переноса обучения ВСУ странами ЕС на Украину
2025-08-30T17:19:00+03:00
2025-08-30T17:19:00+03:00
БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Венгрия по-прежнему считает возможный перенос миссии по подготовке украинских военных странами ЕС на территорию Украины "красной линией" и не поддерживает этот шаг, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Венгрия не согласна на перенос европейской миссии по подготовке украинских военных на Украину, потому что этот переход "красной линии" означал бы еще более грубое и физическое вмешательство Европы в войну, что мы хотели бы предотвратить и избежать", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вёл телеканал М1.
Венгрия снова выступила против переноса обучения ВСУ странами ЕС на Украину

Венгрия считает "красной линией" перенос обучения ВСУ странами ЕС на Украину

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Венгрия по-прежнему считает возможный перенос миссии по подготовке украинских военных странами ЕС на территорию Украины "красной линией" и не поддерживает этот шаг, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Венгрия не согласна на перенос европейской миссии по подготовке украинских военных на Украину, потому что этот переход "красной линии" означал бы еще более грубое и физическое вмешательство Европы в войну, что мы хотели бы предотвратить и избежать", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вёл телеканал М1.
Венгрия продолжает выступать против ускоренной евроинтеграции Украины
Венгрия продолжает выступать против ускоренной евроинтеграции Украины
Вчера, 16:42
 
