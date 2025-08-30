Венгрия снова выступила против переноса обучения ВСУ странами ЕС на Украину

https://ria.ru/20250830/vengriya-2038545670.html
2025-08-30T17:19:00+03:00
БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Венгрия по-прежнему считает возможный перенос миссии по подготовке украинских военных странами ЕС на территорию Украины "красной линией" и не поддерживает этот шаг, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Венгрия не согласна на перенос европейской миссии по подготовке украинских военных на Украину, потому что этот переход "красной линии" означал бы еще более грубое и физическое вмешательство Европы в войну, что мы хотели бы предотвратить и избежать", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вёл телеканал М1.
