Советник президента рассказал об основных темах ВЭФ

Советник президента Кобяков перечислил основные темы ВЭФ-2025
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Одной из основных тем Восточного экономического форума (ВЭФ) будет воплощение идеи многополярного мира, заявил советник президента, ответственный секретарь по подготовке и проведению мероприятия Антон Кобяков.
"Исходя из складывающейся геополитической реальности, ВЭФ является не просто деловой площадкой, а инструментом, с помощью которого формируется идеология многополярного мира, основанного на равноправии и взаимоуважении. АТР сегодня становится центром мировой экономической активности. И в этом контексте ВЭФ — место, где создается экономика будущего. Центральной темой в 2025 году станет практическое воплощение идеи многополярного мира через конкретные проекты и слаженную работу, в том числе в формате интеграционных объединений, таких, как ШОС и БРИКС", — сказал он в интервью изданию "Евразимут".
Советник президента отметил, что главный акцент будет сделан на синтезе технологического суверенитета, человеческого капитала и стратегического партнерства. Мероприятия ВЭФ охватят и другие вопросы.
"Среди конкретных тем — логистические коридоры, инвестиции в инновации, которые становятся драйверами роста, энергетика, развитие предпринимательства. Особое место займет тема технологического суверенитета. Это и аддитивные технологии, и редкоземельные металлы, и искусственный интеллект, который уже сейчас меняет экономику мира", — подчеркнул Кобяков.
Он добавил, что на форуме уделят внимание динамичному развитию Дальнего Востока, улучшению качества жизни и созданию условий для устойчивого роста, также будет отражена тема 80-летия Великой Победы.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".