Рейтинг@Mail.ru
Советник президента рассказал об основных темах ВЭФ - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 30.08.2025 (обновлено: 10:48 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/vef-2038470756.html
Советник президента рассказал об основных темах ВЭФ
Советник президента рассказал об основных темах ВЭФ - РИА Новости, 30.08.2025
Советник президента рассказал об основных темах ВЭФ
Одной из основных тем Восточного экономического форума (ВЭФ) будет воплощение идеи многополярного мира, заявил советник президента, ответственный секретарь по... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T10:15:00+03:00
2025-08-30T10:48:00+03:00
россия
атр
дальний восток
антон кобяков
шос
брикс
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033674123_0:224:3006:1915_1920x0_80_0_0_f21fdf6c11467d917a39c674c89dd75c.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Одной из основных тем Восточного экономического форума (ВЭФ) будет воплощение идеи многополярного мира, заявил советник президента, ответственный секретарь по подготовке и проведению мероприятия Антон Кобяков."Исходя из складывающейся геополитической реальности, ВЭФ является не просто деловой площадкой, а инструментом, с помощью которого формируется идеология многополярного мира, основанного на равноправии и взаимоуважении. АТР сегодня становится центром мировой экономической активности. И в этом контексте ВЭФ — место, где создается экономика будущего. Центральной темой в 2025 году станет практическое воплощение идеи многополярного мира через конкретные проекты и слаженную работу, в том числе в формате интеграционных объединений, таких, как ШОС и БРИКС", — сказал он в интервью изданию "Евразимут". Советник президента отметил, что главный акцент будет сделан на синтезе технологического суверенитета, человеческого капитала и стратегического партнерства. Мероприятия ВЭФ охватят и другие вопросы."Среди конкретных тем — логистические коридоры, инвестиции в инновации, которые становятся драйверами роста, энергетика, развитие предпринимательства. Особое место займет тема технологического суверенитета. Это и аддитивные технологии, и редкоземельные металлы, и искусственный интеллект, который уже сейчас меняет экономику мира", — подчеркнул Кобяков. Он добавил, что на форуме уделят внимание динамичному развитию Дальнего Востока, улучшению качества жизни и созданию условий для устойчивого роста, также будет отражена тема 80-летия Великой Победы.
https://ria.ru/20250829/putin-2038368317.html
https://ria.ru/20250829/putin-2038375419.html
https://ria.ru/20250820/vladivostok-2036421606.html
россия
атр
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033674123_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_a89c0194d0cdd53e7fd5fa6300670bc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, атр, дальний восток, антон кобяков, шос, брикс, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)
Россия, АТР, Дальний Восток, Антон Кобяков, ШОС, БРИКС, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ)
Советник президента рассказал об основных темах ВЭФ

Советник президента Кобяков перечислил основные темы ВЭФ-2025

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСимволика ВЭФ в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский
Символика ВЭФ в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Символика ВЭФ в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Одной из основных тем Восточного экономического форума (ВЭФ) будет воплощение идеи многополярного мира, заявил советник президента, ответственный секретарь по подготовке и проведению мероприятия Антон Кобяков.
"Исходя из складывающейся геополитической реальности, ВЭФ является не просто деловой площадкой, а инструментом, с помощью которого формируется идеология многополярного мира, основанного на равноправии и взаимоуважении. АТР сегодня становится центром мировой экономической активности. И в этом контексте ВЭФ — место, где создается экономика будущего. Центральной темой в 2025 году станет практическое воплощение идеи многополярного мира через конкретные проекты и слаженную работу, в том числе в формате интеграционных объединений, таких, как ШОС и БРИКС", — сказал он в интервью изданию "Евразимут".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В Кремле рассказали о графике Путина на ВЭФ и формате переговоров в Китае
Вчера, 17:09
Советник президента отметил, что главный акцент будет сделан на синтезе технологического суверенитета, человеческого капитала и стратегического партнерства. Мероприятия ВЭФ охватят и другие вопросы.
"Среди конкретных тем — логистические коридоры, инвестиции в инновации, которые становятся драйверами роста, энергетика, развитие предпринимательства. Особое место займет тема технологического суверенитета. Это и аддитивные технологии, и редкоземельные металлы, и искусственный интеллект, который уже сейчас меняет экономику мира", — подчеркнул Кобяков.
Внутри одного из корпусов кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии V Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Ушаков рассказал, кто станет почетным гостем на ВЭФ
Вчера, 17:21
Он добавил, что на форуме уделят внимание динамичному развитию Дальнего Востока, улучшению качества жизни и созданию условий для устойчивого роста, также будет отражена тема 80-летия Великой Победы.

Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".

Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева накануне V Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Число аэроэкспрессов в аэропорт Владивостока увеличат в преддверии ВЭФ
20 августа, 04:36
 
РоссияАТРДальний ВостокАнтон КобяковШОСБРИКСДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала