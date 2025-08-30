https://ria.ru/20250830/vef-2038470756.html

Советник президента рассказал об основных темах ВЭФ

Советник президента рассказал об основных темах ВЭФ - РИА Новости, 30.08.2025

Советник президента рассказал об основных темах ВЭФ

Одной из основных тем Восточного экономического форума (ВЭФ) будет воплощение идеи многополярного мира, заявил советник президента, ответственный секретарь по... РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Одной из основных тем Восточного экономического форума (ВЭФ) будет воплощение идеи многополярного мира, заявил советник президента, ответственный секретарь по подготовке и проведению мероприятия Антон Кобяков."Исходя из складывающейся геополитической реальности, ВЭФ является не просто деловой площадкой, а инструментом, с помощью которого формируется идеология многополярного мира, основанного на равноправии и взаимоуважении. АТР сегодня становится центром мировой экономической активности. И в этом контексте ВЭФ — место, где создается экономика будущего. Центральной темой в 2025 году станет практическое воплощение идеи многополярного мира через конкретные проекты и слаженную работу, в том числе в формате интеграционных объединений, таких, как ШОС и БРИКС", — сказал он в интервью изданию "Евразимут". Советник президента отметил, что главный акцент будет сделан на синтезе технологического суверенитета, человеческого капитала и стратегического партнерства. Мероприятия ВЭФ охватят и другие вопросы."Среди конкретных тем — логистические коридоры, инвестиции в инновации, которые становятся драйверами роста, энергетика, развитие предпринимательства. Особое место займет тема технологического суверенитета. Это и аддитивные технологии, и редкоземельные металлы, и искусственный интеллект, который уже сейчас меняет экономику мира", — подчеркнул Кобяков. Он добавил, что на форуме уделят внимание динамичному развитию Дальнего Востока, улучшению качества жизни и созданию условий для устойчивого роста, также будет отражена тема 80-летия Великой Победы.

