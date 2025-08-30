Рейтинг@Mail.ru
На ВДНХ прошел первый парад корги
Хорошие новости
 
17:53 30.08.2025 (обновлено: 00:00 31.08.2025)
На ВДНХ прошел первый парад корги
Первый парад корги прошел на ВДНХ в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале ВДНХ. РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первый парад корги прошел на ВДНХ в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале ВДНХ. "Сегодня на ВДНХ прошел первый парад корги. Это событие прошло в рамках развития среды pet-friendly на Выставке", — говорится в сообщении. Отмечается, что корги в сопровождении хозяев прошли по Центральной аллее ВДНХ.
москва, россия, вднх
Хорошие новости, Москва, Россия, ВДНХ
На ВДНХ прошел первый парад корги

Первый парад корги прошел на ВДНХ в Москве в рамках развития среды pet-friendly

Костюмированный парад собак породы вельш-корги-пемброк на ВДНХ в Москве
Костюмированный парад собак породы вельш-корги-пемброк на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первый парад корги прошел на ВДНХ в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале ВДНХ.
"Сегодня на ВДНХ прошел первый парад корги. Это событие прошло в рамках развития среды pet-friendly на Выставке", — говорится в сообщении.
Отмечается, что корги в сопровождении хозяев прошли по Центральной аллее ВДНХ.
Костюмированный парад собак породы вельш-корги-пемброк на территории ВДНХ в Москве
Костюмированный парад собак породы вельш-корги-пемброк на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Костюмированный парад собак породы вельш-корги-пемброк на территории ВДНХ в Москве
