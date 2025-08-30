https://ria.ru/20250830/vdnh-2038553221.html
На ВДНХ прошел первый парад корги
На ВДНХ прошел первый парад корги
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первый парад корги прошел на ВДНХ в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале ВДНХ. "Сегодня на ВДНХ прошел первый парад корги. Это событие прошло в рамках развития среды pet-friendly на Выставке", — говорится в сообщении. Отмечается, что корги в сопровождении хозяев прошли по Центральной аллее ВДНХ.
Первый парад корги прошел на ВДНХ в Москве в рамках развития среды pet-friendly