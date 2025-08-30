Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области мальчику ампутировали часть руки после удара током
19:03 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/ural-2038562661.html
В Свердловской области мальчику ампутировали часть руки после удара током
В Свердловской области мальчику ампутировали часть руки после удара током - РИА Новости, 30.08.2025
В Свердловской области мальчику ампутировали часть руки после удара током
Мальчику ампутировали часть левой руки после удара током в трансформаторной будке в городе Арамиль Свердловской области, компания детей укрылась там от ливня,... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T19:03:00+03:00
2025-08-30T19:03:00+03:00
происшествия
россия
арамиль
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
валерий горелых
александр шульга
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Мальчику ампутировали часть левой руки после удара током в трансформаторной будке в городе Арамиль Свердловской области, компания детей укрылась там от ливня, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, происшествие случилось в пятницу на территории Арамильского городского округа. "Компания местных ребят гуляла на улице, их застиг дождь. Чтобы укрыться, они решили спрятаться в двухэтажной трансформаторной будке, дверь которой была открыта. Когда подростки зашли внутрь помещения, один из мальчишек решил забраться повыше и взялся рукой за металлическую балку, в результате чего получил сильный удар током, что повлекло ожог третьей-четвертой степени. Мальчика для оказания неотложной медицинской помощи в экстренном порядке доставили девятую детскую городскую больницу Екатеринбурга, где врачи вынуждены были ампутировать часть левой руки", – сказал Горелых. Представитель полицейского главка уточнил, что потерпевший ребенок сам позвонил своей матери и сообщил, что его ударило током. В семье, где он воспитывается, еще двое детей, в момент трагедии мать с другим ребенком находилась в Каменске-Уральском. Подробности инцидента выясняют сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних территориального ОВД совместно с региональным управлением СК РФ, добавил Горелых. Как пояснил журналистам старший помощник руководителя областного управления СК РФ Александр Шульга, по факту инцидента с травмированием мальчика возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. На данный момент следователи уже провели осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы. "Обстоятельства, при которых указанный опасный объект, трансформаторная будка, оказался открытым для доступа посторонних лиц, будут выясняться в ходе расследования", – отметил Шульга.
россия
арамиль
свердловская область
происшествия, россия, арамиль, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), валерий горелых, александр шульга
Происшествия, Россия, Арамиль, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ), Валерий Горелых, Александр Шульга
В Свердловской области мальчику ампутировали часть руки после удара током

На Урале мальчику ампутировали руку после удара током в трансформаторной будке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Мальчику ампутировали часть левой руки после удара током в трансформаторной будке в городе Арамиль Свердловской области, компания детей укрылась там от ливня, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, происшествие случилось в пятницу на территории Арамильского городского округа.
"Компания местных ребят гуляла на улице, их застиг дождь. Чтобы укрыться, они решили спрятаться в двухэтажной трансформаторной будке, дверь которой была открыта. Когда подростки зашли внутрь помещения, один из мальчишек решил забраться повыше и взялся рукой за металлическую балку, в результате чего получил сильный удар током, что повлекло ожог третьей-четвертой степени. Мальчика для оказания неотложной медицинской помощи в экстренном порядке доставили девятую детскую городскую больницу Екатеринбурга, где врачи вынуждены были ампутировать часть левой руки", – сказал Горелых.
Представитель полицейского главка уточнил, что потерпевший ребенок сам позвонил своей матери и сообщил, что его ударило током. В семье, где он воспитывается, еще двое детей, в момент трагедии мать с другим ребенком находилась в Каменске-Уральском. Подробности инцидента выясняют сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних территориального ОВД совместно с региональным управлением СК РФ, добавил Горелых.
Как пояснил журналистам старший помощник руководителя областного управления СК РФ Александр Шульга, по факту инцидента с травмированием мальчика возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. На данный момент следователи уже провели осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы.
"Обстоятельства, при которых указанный опасный объект, трансформаторная будка, оказался открытым для доступа посторонних лиц, будут выясняться в ходе расследования", – отметил Шульга.
