В ВСУ хотят запретить мягкие наказания для военных, сообщил источник

В ВСУ хотят запретить мягкие наказания для военных, сообщил источник

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Командиры ВСУ хотят законодательно запретить мягкие наказания для своих подчиненных, что вызвало гнев среди рядовых граждан Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Инициативная группа из 20 украинских командиров частей обратилась в Верховную раду с предложением запретить назначать более мягкие наказания военнослужащим за неисполнение приказа, такие, как, например, условный срок или исправительные работы", - сказал собеседник агентства. По его словам, эта новость вызвала гнев у украинского общества. "В комментариях родственники мобилизованных отмечают, что командиры при этом сами не хотят нести никакой ответственности за преступные приказы и бессмысленные смерти. Также отмечается, что украинские офицеры практически никогда не присутствуют на передовых позициях с подчиненным личным составом, а всё время проводят в штабах", - сказал представитель силовых структур.

украина

