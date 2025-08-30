Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ хотят запретить мягкие наказания для военных, сообщил источник - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/ukraina-2038581359.html
В ВСУ хотят запретить мягкие наказания для военных, сообщил источник
В ВСУ хотят запретить мягкие наказания для военных, сообщил источник - РИА Новости, 30.08.2025
В ВСУ хотят запретить мягкие наказания для военных, сообщил источник
Командиры ВСУ хотят законодательно запретить мягкие наказания для своих подчиненных, что вызвало гнев среди рядовых граждан Украины, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T20:55:00+03:00
2025-08-30T20:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036664399_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_7dfc3257160f4754bfbff4a7ef75e96d.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Командиры ВСУ хотят законодательно запретить мягкие наказания для своих подчиненных, что вызвало гнев среди рядовых граждан Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Инициативная группа из 20 украинских командиров частей обратилась в Верховную раду с предложением запретить назначать более мягкие наказания военнослужащим за неисполнение приказа, такие, как, например, условный срок или исправительные работы", - сказал собеседник агентства. По его словам, эта новость вызвала гнев у украинского общества. "В комментариях родственники мобилизованных отмечают, что командиры при этом сами не хотят нести никакой ответственности за преступные приказы и бессмысленные смерти. Также отмечается, что украинские офицеры практически никогда не присутствуют на передовых позициях с подчиненным личным составом, а всё время проводят в штабах", - сказал представитель силовых структур.
https://ria.ru/20250830/vengriya-2038545670.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036664399_206:0:2429:1667_1920x0_80_0_0_99c7421a8c6647d5ee5c0365eaac1559.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В ВСУ хотят запретить мягкие наказания для военных, сообщил источник

Командиры ВСУ хотят запретить мягкие наказания для подчиненных

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Командиры ВСУ хотят законодательно запретить мягкие наказания для своих подчиненных, что вызвало гнев среди рядовых граждан Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Инициативная группа из 20 украинских командиров частей обратилась в Верховную раду с предложением запретить назначать более мягкие наказания военнослужащим за неисполнение приказа, такие, как, например, условный срок или исправительные работы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, эта новость вызвала гнев у украинского общества.
"В комментариях родственники мобилизованных отмечают, что командиры при этом сами не хотят нести никакой ответственности за преступные приказы и бессмысленные смерти. Также отмечается, что украинские офицеры практически никогда не присутствуют на передовых позициях с подчиненным личным составом, а всё время проводят в штабах", - сказал представитель силовых структур.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Венгрия снова выступила против переноса обучения ВСУ странами ЕС на Украину
Вчера, 17:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала