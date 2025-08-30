https://ria.ru/20250830/ukraina-2038574807.html
ВСУ стали чаще переводить в пехоту специалистов ПВО, сообщил источник
2025-08-30T20:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ВСУ из-за нехватки живой силы стали еще чаще переводить в пехоту специалистов ПВО и операторов БПЛА, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Эта практика распространена еще с прошлого (2024 - ред.) года с единственным отличием. Если раньше в пехоту переводили провинившихся либо экипажи, чьи комплексы были уничтожены, то в настоящий момент это делается без разбора, для экстренного закрытия дыр в обороне", - сказал собеседник агентства. По его словам, только сейчас идейные украинские нацисты обрушились с критикой на командование ВСУ по этому поводу на фоне ударов по украинской военной инфраструктуре.
