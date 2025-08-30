Рейтинг@Mail.ru
ВСУ стали чаще переводить в пехоту специалистов ПВО, сообщил источник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:17 30.08.2025
ВСУ стали чаще переводить в пехоту специалистов ПВО, сообщил источник
ВСУ стали чаще переводить в пехоту специалистов ПВО, сообщил источник
ВСУ стали чаще переводить в пехоту специалистов ПВО, сообщил источник
ВСУ из-за нехватки живой силы стали еще чаще переводить в пехоту специалистов ПВО и операторов БПЛА, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 30.08.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ВСУ из-за нехватки живой силы стали еще чаще переводить в пехоту специалистов ПВО и операторов БПЛА, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Эта практика распространена еще с прошлого (2024 - ред.) года с единственным отличием. Если раньше в пехоту переводили провинившихся либо экипажи, чьи комплексы были уничтожены, то в настоящий момент это делается без разбора, для экстренного закрытия дыр в обороне", - сказал собеседник агентства. По его словам, только сейчас идейные украинские нацисты обрушились с критикой на командование ВСУ по этому поводу на фоне ударов по украинской военной инфраструктуре.
вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ стали чаще переводить в пехоту специалистов ПВО, сообщил источник

ВСУ стали чаще переводить в пехоту специалистов ПВО и операторов БПЛА

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ВСУ из-за нехватки живой силы стали еще чаще переводить в пехоту специалистов ПВО и операторов БПЛА, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Эта практика распространена еще с прошлого (2024 - ред.) года с единственным отличием. Если раньше в пехоту переводили провинившихся либо экипажи, чьи комплексы были уничтожены, то в настоящий момент это делается без разбора, для экстренного закрытия дыр в обороне", - сказал собеседник агентства.
По его словам, только сейчас идейные украинские нацисты обрушились с критикой на командование ВСУ по этому поводу на фоне ударов по украинской военной инфраструктуре.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
 
