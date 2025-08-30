https://ria.ru/20250830/ukraina-2038553418.html
Моди обсудил с Зеленским последние события на Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с Владимиром Зеленским по телефону последние события, связанные с Украиной, сообщила канцелярия индийского лидера. РИА Новости, 30.08.2025
в мире
индия
украина
владимир зеленский
нарендра моди
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с Владимиром Зеленским по телефону последние события, связанные с Украиной, сообщила канцелярия индийского лидера. Отмечается, что "Зеленский поделился своей точкой зрения на последние события, связанные с Украиной". В свою очередь премьер Индии подтвердил твердую и последовательную позицию в отношении мирного урегулирования конфликта и поддержки усилий, направленных на скорейшее восстановление мира. "Премьер-министр подтвердил готовность Индии оказывать всю возможную поддержку в этом направлении", - отмечается в заявлении. В ходе разговора также обсуждался "прогресс в двустороннем партнерстве между Индией и Украиной" и пути дальнейшего укрепления сотрудничества "во всех областях, представляющих взаимный интерес".
индия
украина
в мире, индия, украина, владимир зеленский, нарендра моди
В мире, Индия, Украина, Владимир Зеленский, Нарендра Моди
