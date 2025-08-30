Рейтинг@Mail.ru
Моди обсудил с Зеленским последние события на Украине - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/ukraina-2038553418.html
Моди обсудил с Зеленским последние события на Украине
Моди обсудил с Зеленским последние события на Украине - РИА Новости, 30.08.2025
Моди обсудил с Зеленским последние события на Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с Владимиром Зеленским по телефону последние события, связанные с Украиной, сообщила канцелярия индийского лидера. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T17:55:00+03:00
2025-08-30T17:55:00+03:00
в мире
индия
украина
владимир зеленский
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968044744_0:144:3051:1861_1920x0_80_0_0_80e66620e65b290aaedc8149d3213da0.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с Владимиром Зеленским по телефону последние события, связанные с Украиной, сообщила канцелярия индийского лидера. Отмечается, что "Зеленский поделился своей точкой зрения на последние события, связанные с Украиной". В свою очередь премьер Индии подтвердил твердую и последовательную позицию в отношении мирного урегулирования конфликта и поддержки усилий, направленных на скорейшее восстановление мира. "Премьер-министр подтвердил готовность Индии оказывать всю возможную поддержку в этом направлении", - отмечается в заявлении. В ходе разговора также обсуждался "прогресс в двустороннем партнерстве между Индией и Украиной" и пути дальнейшего укрепления сотрудничества "во всех областях, представляющих взаимный интерес".
https://ria.ru/20250830/zelenskiy-2038525848.html
https://ria.ru/20250829/putin-2038369052.html
индия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968044744_55:0:2784:2047_1920x0_80_0_0_b7cdd0e60c5a28ee4007313f7fddcf6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, украина, владимир зеленский, нарендра моди
В мире, Индия, Украина, Владимир Зеленский, Нарендра Моди
Моди обсудил с Зеленским последние события на Украине

Моди обсудил по телефону с Зеленским последние события на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyНарендра Моди и Владимир Зеленский
Нарендра Моди и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Нарендра Моди и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с Владимиром Зеленским по телефону последние события, связанные с Украиной, сообщила канцелярия индийского лидера.
Отмечается, что "Зеленский поделился своей точкой зрения на последние события, связанные с Украиной".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Рогов рассказал, почему Зеленский затягивает переговоры по Украине
Вчера, 15:47
В свою очередь премьер Индии подтвердил твердую и последовательную позицию в отношении мирного урегулирования конфликта и поддержки усилий, направленных на скорейшее восстановление мира.
"Премьер-министр подтвердил готовность Индии оказывать всю возможную поддержку в этом направлении", - отмечается в заявлении.
В ходе разговора также обсуждался "прогресс в двустороннем партнерстве между Индией и Украиной" и пути дальнейшего укрепления сотрудничества "во всех областях, представляющих взаимный интерес".
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Путин встретится с премьером Индии в Китае
29 августа, 17:10
 
В миреИндияУкраинаВладимир ЗеленскийНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала