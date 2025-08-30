Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по 10 военным аэродромам Украины - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/ukraina-2038535497.html
ВС России нанесли удар по 10 военным аэродромам Украины
ВС России нанесли удар по 10 военным аэродромам Украины - РИА Новости, 30.08.2025
ВС России нанесли удар по 10 военным аэродромам Украины
Российские военные в ночь на субботу нанесли удары по десяти военным аэродромам на Украине, поражены авиационная техника и объекты инфраструктуры, заявил... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T16:31:00+03:00
2025-08-30T16:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034578959_0:24:2481:1420_1920x0_80_0_0_7f07ac9adc1da3f4fb46166e226747e3.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные в ночь на субботу нанесли удары по десяти военным аэродромам на Украине, поражены авиационная техника и объекты инфраструктуры, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. В ночь на субботу нанесен еще один результативный удар по объектам на предприятиях ВПК Украины, выпускающим двигатели, боевые части и топливо для ракет, а также системы управления для беспилотников. "Кроме того, поражены авиационная техника и объекты инфраструктуры на десяти военных аэродромах (Ивано-Франковск, Луцк, Дубно, Вознесенск, Черкассы, Канатово, Коломыя, Озерное, Васильково и Староконстантинов)", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250830/spetsoperatsiya-2038511244.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034578959_151:0:2330:1634_1920x0_80_0_0_38406d8e94179c71e1803595c44d36cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Валерий Герасимов
ВС России нанесли удар по 10 военным аэродромам Украины

ВС России нанесли удар по 10 военным аэродромам Украины в ночь на 30 августа

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО
Боевая работа расчета установки РСЗО - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета установки РСЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные в ночь на субботу нанесли удары по десяти военным аэродромам на Украине, поражены авиационная техника и объекты инфраструктуры, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.
В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. В ночь на субботу нанесен еще один результативный удар по объектам на предприятиях ВПК Украины, выпускающим двигатели, боевые части и топливо для ракет, а также системы управления для беспилотников.
"Кроме того, поражены авиационная техника и объекты инфраструктуры на десяти военных аэродромах (Ивано-Франковск, Луцк, Дубно, Вознесенск, Черкассы, Канатово, Коломыя, Озерное, Васильково и Староконстантинов)", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.08.2025
15:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала