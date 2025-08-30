https://ria.ru/20250830/ukraina-2038535497.html
ВС России нанесли удар по 10 военным аэродромам Украины
специальная военная операция на украине
россия
украина
валерий герасимов
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные в ночь на субботу нанесли удары по десяти военным аэродромам на Украине, поражены авиационная техника и объекты инфраструктуры, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. В ночь на субботу нанесен еще один результативный удар по объектам на предприятиях ВПК Украины, выпускающим двигатели, боевые части и топливо для ракет, а также системы управления для беспилотников. "Кроме того, поражены авиационная техника и объекты инфраструктуры на десяти военных аэродромах (Ивано-Франковск, Луцк, Дубно, Вознесенск, Черкассы, Канатово, Коломыя, Озерное, Васильково и Староконстантинов)", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
