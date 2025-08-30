https://ria.ru/20250830/ukraina-2038525175.html

Экс-депутат Рады прокомментировал убийство Парубия

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Убийство бывшего секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Парубия, застреленного во Львове, - логичное завершение жизни человека, который рвался к власти по трупам людей и активно участвовал в событиях на майдане в 2013-2014 годах, заявил РИА Новости бывший депутат Рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров. Ранее украинская полиция сообщила об убийстве "известного общественно-политического деятеля" во Львове в результате перестрелки. Позднее СМИ сообщили, что речь идет об экс-главе СНБО и экс-спикере Верховной рады Андрее Парубии, причастном к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. "Я думаю, это логичное завершение жизни человека, который рвался к власти даже не по головам, а по трупам людей. Я напомню, что это тот самый человек, который сыграл не последнюю роль, если не сказать - одну из важнейших ролей, в том числе выполняя грязную работу, на майдане 2013-2014 года", - сказал Килинкаров. Он добавил, что именно с Парубием связывают наличие на майдане снайперов, которые стреляли по людям, вывод этих снайперов к гостинице "Днепр", что зафиксировано на фото и видео. По словам Килинкарова, Парубий также имел непосредственное отношение к событиям в Одессе 2 мая. "А что касается убийства, я убежден, что это никак не связано с политикой, это скорее их внутренние бизнесовые разборки, потому что майдан и творился для того, чтобы люди, которые никогда через выборы не могли прийти к власти, пришли к власти и начали воровать всё, что можно было украсть", - заключил Килинкаров. В апреле представитель одесского подпольного движения Stop Grave рассказал РИА Новости, что расследованию трагедии в Доме профсоюзов в Одессе препятствовала специальная группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", созданная по поручительству Андрея Парубия, в 2014 году занимавшего пост главы СНБО. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. Националисты добивали людей, прыгавших из горящего Дома профсоюзов в Одессе, рассказал РИА Новости 2 мая 2025 года, в 11-ю годовщину трагедии, ставший ее свидетелем активист "антимайдана" Игорь Немодруг. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления. Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться, для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне. В конце 2019 года экс-боец украинского спецподразделения "Беркут" Павел Аброськин рассказал РИА Новости, что считает Андрея Парубия, занимавшего во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах неформальный пост "коменданта майдана", виновным в гибели гражданских на площади Независимости в Киеве. По словам Аброськина, в расстреле митингующих также виновны экс-депутат Верховной рады Сергей Пашинский, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и экс-депутат, лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок. В 2018 году военнослужащая ВСУ, на тот момент депутат Рады Надежда Савченко заявила, что у митингующих на майдане было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.

